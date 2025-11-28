28 de noviembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito de Lewis Hamilton: cuánto sale en Argentina

El piloto de Ferrari es conocido por sus looks urbanos, elegantes y con un toque de sofisticación. La fragancia es parte fundamental de su estilo y tiene una preferida que siempre lo acompaña.

Hamilton es uno de los pilotos de F1 más buscados en internet.

  • Lewis Hamilton es uno de los pilotos de Fórmula 1 con más presencia en redes sociales.
  • Los fans están pendientes de sus looks elegantes y sofisticados, y el perfume es fundamental en su estilo.
  • Su fragancia favorita es Rose 31 de la marca Le Labo, un aroma de la familia Almizcle Floral Amaderado.
  • La botella de 100 ml se consigue en Argentina desde $722.000.

El mundo de la Fórmula 1 está muy relacionado con la moda. La mayoría de los pilotos le presta mucha atención a su estilo, trabaja con marcas de lujo y llega al paddock con looks que marcan tendencia. Entre ellos, uno de los más destacados por su elegancia es Lewis Hamilton.

Franco Colapinto comenzó su participación en Qatar.
Franco Colapinto terminó 20° en la clasificación de la Sprint del GP de Qatar de la Fórmula 1

El británico, actualmente en Ferrari, es uno de los pilotos de la máxima categoría más buscados en internet. Además de ser conocido por su carrera deportiva, también suele compartir varias postales de su vida privada en redes sociales, por lo que sus fans están pendientes de su ropa y sus looks.

Esto incluye el perfume, el broche de oro fundamental para darle elegancia y sofisticación a su estilo. Y, según varias publicaciones en redes, Hamilton tiene una fragancia favorita que lo acompaña todos los días.

Cuál es el perfume favorito de Lewis Hamilton

Perfume Rose 31 de Le Labo

El perfume favorito de Lewis Hamilton es Rose 31, de la marca neoyorquina-francesa Le Labo, especializada en fragancias de lujo. Lanzado en 2006, es uno de los productos más emblemáticos de su colección y se hizo famoso por su enfoque no tradicional sobre el aroma de las rosas.

Rose 31 es una fragancia unisex de la familia olfativa Almizcle Floral Amaderado, conocida por su elegancia y sofisticación. Se distingue por sus notas de salida de rosa y comino, seguidas por un corazón de vetiver y cedro, y termina con notas de fondo de almizcle, madera de gaiac, madera de oud, incienso de olíbano y ládano.

Cuánto sale el perfume favorito de Lewis Hamilton en Argentina

El perfume Rose 31 de Le Labo, el favorito de Lewis Hamilton, puede conseguirse en Argentina a través de perfumerías y plataformas de e-commerce. El precio para la botella spray de 100 ml oscila entre $722.000 y $925.000, dependiendo del tipo de envío (nacional o internacional).

