El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

Luego que se diera a conocer la orden del equipo francés al argentino, también trascendió lo que pronunció el piloto que tiene asegurado su butaca para el próximo año. Steve Nielsen dejó en claro que el pilarense debió haber respetado la decisión que tomaron.

“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”

Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más polémicos del fin de semana en Austin, lo que despertó tensión en el equipo de Alpine: en el final de Gran Premio de Estados Unidos, el equipo le dio la orden de mantener la posición con su compañero Pierre Gasly y, sin embargo, desobedeció la decisión. Ahora, se dio a conocer el audio por radio del francés cuando protagonizaron el sobrepaso.

En las últimas vueltas de la carrera, el francés estaba por delante (17°), pero el argentino (18°) se acercaba más por lo que desde el equipo le ordenaron a Colapinto que mantengan las posiciones. “Ambos coches se están manejando aquí, así que solo tenemos que mantener nuestras posiciones, por favor”, fue la sugerencia de Stuart Barlow al pilarense, quien rápidamente respondió tajante: “¡¿Espera, qué?! ¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”.

En paralelo, Josh Peckett, ingeniero de Gasly, le comunicó lo mismo: “Okey, Pierre, ambos autos, recibieron la orden de mantener las posiciones”. Sin embargo, acto seguido, en la curva 1 Colapinto adelantó a su compañero y rápidamente alcanzó una larga diferencia de ritmo entre ambos.

Ahora, trascendió el on board del piloto con la número 10 junto con el audio por radio, quejándose por desobedecer las órdenes del equipo. “¿Qué habíamos dicho? ¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, soltó inmediatamente. Finalmente, el argentino terminó 17°, mientras que el francés cayó al 19°, ya que terminó siendo superado por Gabriel Bortoleto.

El enojo del jefe de Alpine por la desobediencia de Franco Colapinto

Una vez finalizado la carrera, Steve Nielsen, el jefe de Alpine, también se pronunció por lo sucedido y fue bastante duro con el accionar de Franco Colapinto quien terminó sobrepasando a Pierre Gasly sobre el final del Gran Premio de Austin.

Como equipo, tenemos mucho que analizar de este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad aún está lejos de permitirnos sumar puntos, ha sido alentador dar un pequeño paso adelante con respecto a las últimas carreras, si analizamos el fin de semana en su conjunto. Hoy, al igual que muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en la pista, ya que los neumáticos duros no parecían ser los más adecuados para la carrera”, analizó primero sobre el rendimiento de los coches.

Posteriormente, hizo hincapié a la decisión del argentino y no lo perdonó: “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima fecha será nuevamente en el continente americano: se disputará el Gran Premio de México el fin de semana que viene y se podrá ver por Disney + Premium y Fox Sports.

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30
  • Prácticas Libres 2: 19

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30
  • Clasificación: 18

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17
