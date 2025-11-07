7 de noviembre de 2025 Inicio
Rechazan la prisión domiciliaria de Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, condenado por abuso sexual

El Tribunal en lo Criminal de Campana no avaló el pedido de morigerar la condena, que había sido presentado por el abogado defensor. Uno de los argumentos se basaba en poder cuidar algunos días a su hija recién nacida.

Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo
Claudio Contardi seguirá preso. 

El Tribunal en lo Criminal de Campana rechazó el pedido de morigeración de la prisión solicitado por la defensa de Claudio Contardi, ex pareja de la modelo y conductora Julieta Prandi, condenado en agosto pasado a 19 años de prisión por abusos sexuales agravados y reiterados cometidos contra ella.

Jeanine Áñez quedó en libertad.
Bolivia: la Justicia anuló la condena de Jeanine Áñez y quedó libre tras estar en la cárcel

La defensa, a cargo del abogado Fernando Sicilia, había planteado que la condena aún no está firme y que debía aplicarse el principio de inocencia, solicitando que se le concediera arresto domiciliario o la posibilidad de salir del penal algunos días por semana para cuidar a su beba, hija que tuvo con su última pareja.

En la resolución se detalló que la beba vive con su mamá, la actual pareja de Contardi en un barrio privado en Belén de Escobar, y que el pedido se basaba en razones familiares y de arraigo.

Claudio Contardi y Julieta Prandi
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual, violencia psicológica, económica y amenazas a Julieta Prandi.

Tanto la Fiscalía como la particular damnificada Julieta se opusieron al pedido, al advertir que el domicilio propuesto —ubicado en un barrio privado de Belén de Escobar— es el mismo barrio donde ocurrieron los abusos y que su presencia allí implicaría un “riesgo inadmisible” para la integridad de la niña y del entorno familiar.

Decisión negativa del tribunal

El tribunal, integrado por los jueces Mariano Aguilar, Daniel Rópolo y Lucía Leiro, coincidió con esos argumentos y sostuvo que persiste un riesgo procesal cierto de fuga, dada la gravedad de los delitos y la pena impuesta.

“La prisión preventiva vigente se basa en criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, indicaron, y remarcaron que no se modificaron las condiciones que motivaron el encierro del condenado.

Condenado por abuso sexual

Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, por hechos ocurridos entre 2015 y 2018, cuando convivía con Prandi en Escobar. La sentencia fue apelada ante el Tribunal de Casación Penal.

Por el momento, el tribunal resolvió que Contardi deberá seguir detenido para garantizar los fines del proceso y la seguridad de las víctimas.

