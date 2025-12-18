Inminente arribo de un nuevo frente frío que traerá lluvias y tormentas en Buenos Aires A pesar de las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas estables durante esta semana, se aproxima inestabilidad para el fin de semana. Por + Seguir en







El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas.

Durante la tarde del miércoles se registraron tormentas aisladas en el este de La Pampa y oeste de Buenos Aires, a pesar de esto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que durante la jornada del jueves 18 de diciembre se espera estabilidad y una jornada marcada por el sol y pocas nubes.

La máxima será de 34° y la mínima de 22°, temperaturas que se mantuvieron durante la semana y que, se espera para el fin de semana, bajen unos dígitos. Sin embargo, en el mapa de Windy para este jueves, se puede ver como la inestabilidad se mantiene en la Costa Atlántica con lluvias en Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Santa Teresita y San Clemente del Tuyú.

Embed De cara para el fin de semana, desde Meteored informaron el ingreso de un "sistema frontal frío comenzará a posicionarse sobre el sur del área pampeana, dando inicio a un proceso de activación de lluvias, chaparrones y tormentas".

En esa línea para el sábado y domingo, se espera que "el frente frío avance hacia el centro y norte del país" por lo que "el aire frío en avance y el aire cálido y húmedo preexistente potenciará el desarrollo de tormentas de variada intensidad en la región pampeana, Cuyo, el Litoral, el NEA y también sectores del NOA", añadieron desde Meteored.

Cómo estará el pronóstico del tiempo en CABA Según el pronóstico extendido del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera que para el viernes 19 la máxima trepe a los 31° y la mínima de 22° con un cielo parcialmente nublado. Las lluvias y tormentas llegarán para el sábado 20 de diciembre, durante la mañana hasta el mediodía, según los primeros modelos meteorológicos.

