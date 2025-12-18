18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Inminente arribo de un nuevo frente frío que traerá lluvias y tormentas en Buenos Aires

A pesar de las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas estables durante esta semana, se aproxima inestabilidad para el fin de semana.

Por
El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas. 

El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas. 

Durante la tarde del miércoles se registraron tormentas aisladas en el este de La Pampa y oeste de Buenos Aires, a pesar de esto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que durante la jornada del jueves 18 de diciembre se espera estabilidad y una jornada marcada por el sol y pocas nubes.

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 
Te puede interesar:

Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

La máxima será de 34° y la mínima de 22°, temperaturas que se mantuvieron durante la semana y que, se espera para el fin de semana, bajen unos dígitos. Sin embargo, en el mapa de Windy para este jueves, se puede ver como la inestabilidad se mantiene en la Costa Atlántica con lluvias en Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Santa Teresita y San Clemente del Tuyú.

Embed

De cara para el fin de semana, desde Meteored informaron el ingreso de un "sistema frontal frío comenzará a posicionarse sobre el sur del área pampeana, dando inicio a un proceso de activación de lluvias, chaparrones y tormentas".

En esa línea para el sábado y domingo, se espera que "el frente frío avance hacia el centro y norte del país" por lo que "el aire frío en avance y el aire cálido y húmedo preexistente potenciará el desarrollo de tormentas de variada intensidad en la región pampeana, Cuyo, el Litoral, el NEA y también sectores del NOA", añadieron desde Meteored.

Cómo estará el pronóstico del tiempo en CABA

Según el pronóstico extendido del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera que para el viernes 19 la máxima trepe a los 31° y la mínima de 22° con un cielo parcialmente nublado. Las lluvias y tormentas llegarán para el sábado 20 de diciembre, durante la mañana hasta el mediodía, según los primeros modelos meteorológicos.

CABA pronóstico 18-12-25
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo.

Vuelve el calor al AMBA: cuántos días durarán las altas temperaturas y vuelven las lluvias

Bolivia sufre inundaciones.

Trágicas inundaciones en Bolivia: al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias

Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

Las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza se encuentran bajo alerta por tormentas. 

Fuertes tormentas, granizo y ráfagas intensas para Buenos Aires: a qué hora llueve este sábado 13 de diciembre

Habrá lluvias y granizos en algunas partes del país.

Alerta meteorológica por vientos, lluvias y tormentas en 10 provincias argentinas

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Escapada internacional de Buenos Aires: el destino donde se destacan sus montañas rocosas

Hace 4 minutos
Los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 13 minutos
Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 19 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 42 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 48 minutos