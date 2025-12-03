3 de diciembre de 2025 Inicio
Se sortearon los grupos del Mundial de Rugby 2027: quiénes serán los rivales de Los Pumas

World Rugby definió las seis zonas de cuatro naciones que se enfrentarán en Australia entre noviembre y diciembre. Cuántos equipos clasifican y cuáles son las perspectivas de Argentina.

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027.

World Rugby, la entidad rectora del deporte ovalado a nivel global, sorteó este miércoles los grupos del Mundial 2027, que se realizará en Australia entre octubre y noviembre. Los Pumas, que fueron cabeza de serie, formarán parte del Grupo C.

Argentina llegó como sexto equipo del ránking mundial, por lo que integró el primer copón y, de este modo, evitó cruzarse con las principales potencias en la fase de grupos, lo que a priori allana el camino para la fase de eliminación.

Por primera vez, el Mundial de Rugby contará con 24 naciones participantes, que se dividirán en seis grupos de cuatro. También debutarán los octavos de final, a los que clasificarán los primeros y segundos de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

Mundial de Rugby Australia 2027
El logo del Mundial de Rugby Australia 2027.

Mundial de Rugby 2027: el grupo de Los Pumas

Los Pumas integrarán el Grupo C junto a Fiji, España y Canadá. Se trata de una zona, en los papeles, relativamente accesible, pensando en que podría haberse cruzado con equipos más duros como Australia, Italia, Escocia o Gales, que cayeron en el ránking debido a un mal presente, pero siempre dan pelea.

En caso de clasificar en primer lugar, Argentina enfrentaría en octavos de final a uno de los mejores terceros, que saldría de los grupos A, E o F. Podrían ser Chile, Estados Unidos o Tonga. Un segundo puesto lo cruzaría con el también segundo del Grupo F, probablemente Gales.

Los grupos del Mundial de Rugby 2027

  • Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong
  • Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania
  • Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá
  • Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal
  • Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa
  • Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabwe
