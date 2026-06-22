Fernando Signorini, sobre Maradona y Argentina-Inglaterra de 1986: "Lo de Diego fue una luz de esperanza"

A 40 años del mítico Argentina-Inglaterra de México 86, el histórico preparador físico del Pelusa resalta el valor social y simbólico del 10 para el pueblo. "Esperaban el domingo o el Mundial para que su querido ídolo del barrio le regalara una alegría", resaltó.

Hace cuatro décadas, bajo la bendición del sol incisivo presente en el Estadio Azteca del Distrito Federal, Diego Armando Maradona fue la figura excluyente del mítico triunfo 2-1 de Argentina sobre Inglaterra , por los cuartos de final del Mundial de México 1986. Una victoria que forma parte del patrimonio nacional.

Aquel día, el 10 se transformó -para la posteridad- en héroe para los argentinos y, a la vez, en villano para los ingleses . Es que nunca le perdonarán aquella picardía de potrero: con su mano izquierda convirtió el primer gol ante la mirada desencajada del arquero Peter Shilton .

El mismo Pelusa, que saltó al cielo para impactar a la redonda, un rato después realizó una jugada soñada: gambeteó a seis rivales para lograr una obra cumbre única, la mejor que se haya visto en este deporte. Por eso, "La Mano de Dios" y el mejor gol de la historia de los mundiales , apenas separados por cuatro minutos, pero creados por el mismo autor: Maradona.

Cuando el árbitro tunecino Ali Bin Nasser marcó el centro de la cancha, se desató el festejo en el campo de juego y, en paralelo, a miles de kilómetros, las calles argentinas también explotaron de felicidad. La Selección había logrado una victoria legendaria por el doblete del Pelusa frente al conjunto inglés, en un partido que tenía otro sabor: apenas habían pasado cuatro años de la Guerra de Malvinas .

Dentro de esos cientos de abrazos, hubo uno entre el capitán argentino y un hombre rubio, vestido con musculosa, que fue retratado -y perpetuado- por los reporteros gráficos. Se trataba de Fernando Signorini , el preparador físico que comenzó a trabajar con Diego mientras jugaba en Barcelona y lo acompañó en gran parte de su carrera.

"Yo soy ateo", aclara con una sonrisa el "Profe", ante la consulta de C5N sobre la llamada Mano de Dios. Es que el conjunto británico, encabezado por el técnico Bobby Robson, llevó adelante una protesta frenética por la mano de Maradona. Ante tantos reclamos, Signorini describió la charla que tuvo con Diego.

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"Cuando me lo comentó, yo inmediatamente se lo reproché. Le dije que la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida. Entonces, me respondió 'no, le robé la valija, le robé la valija'. ¡No, qué valija! No es así, porque si el gol lo hubiera hecho Gary Lineker, estábamos en guerra todavía y no por las Malvinas, sino por el partido", indicó el PF en una charla realizada en "El quincho de D10S" de la familia Capasso.

Signorini expuso la charla frontal que mantuvo con el 10: "Mirá, Diego, si el sistema no hubiera sido tramposo, vos no hubieras padecido lo que padeciste por culpa de esa perversidad del sistema que te hizo trampa a vos y a tu familia". Enseguida, aclaró: "La vida misma lo había llevado a utilizar la trampa porque si no lo hubiera hecho desde muy chiquito, no hubiera comido".

Maradona tenía 25 años cuando se disputó el campeonato del mundo. Jugaba en Napoli de Italia, luego de su paso por Barcelona y de brillar en Argentinos Juniors y Boca. Era un momento en el que disputaba con el francés Michel Platini y el brasileño Zico quién era el mejor futbolista del mundo. Y él se quedó con ese reinado, le ganó a todos y a su propio destino, ese que forjó desde la humildad de Villa Fiorito.

"Lo de Diego fue como una luz de esperanza. En la villa miseria no tienen ningún argumento para sonreír. Pero a lo mejor esperaban el domingo o el Mundial para que su querido ídolo del barrio le regalara una alegría y una sonrisa", explicó con claridad Signorini. Y cuánta razón tiene.