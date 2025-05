Federico Gómez consiguió la victoria más importante en su carrera en Roland Garros

El actual ranking de Gómez es 144 y su rival ocupa el 76° del ranking ATP. De esta forma, consiguió su victoria más destacada y también pasó a sumar puntos, no solo para el ranking, sino para poder clasificar a otros torneos.

Fede Gómez Redes sociales

Ahora, deberá enfrentarse a Norrie, quien dio el golpe y eliminó a Daniil Medvedev que, a pesar de no ser especialista en polvo de ladrillo, no deja de ser uno de los mejores tenistas del mundo.

Cabe destacar que Gómez ingresó al torneo en los últimos días porque perdió en qualy en la tercera ronda, pero ingresó como lucky loser, lo que significa que entra por la baja de otro tenista.

Cuando Fede Gómez compartió públicamente su lucha con la salud mental, uno de los primeros en brindarle apoyo fue Novak Djokovic. El número uno del mundo no solo se solidarizó con el mensaje del argentino, sino que además le envió palabras de aliento en un momento personal delicado.

En la previa de Roland Garros, el gesto del serbio volvió a destacarse: antes de su presentación, Djokovic entrenó con Gómez, quien se preparaba para disputar uno de los partidos más importantes de su carrera.

La revelación de Federico Gómez sobre su salud mental

En un posteo de Instagram en marzo, Fede Gómez contó a corazón abierto el proceso de salud mental por el que tuvo que pasar: “El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie”.

“No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizás tome por sorpresa a muchos, pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción”, indicó.

Y agregó: “Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7. Todo esto no lo escribo buscando algún minuto de fama, sino que lo hago para que sepan y entiendan que todos tenemos luchas internas que estamos viviendo a pesar de no ser demostradas u ocultadas en el día a día”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fede Gomez (@fedegomez250)

“Estoy agradecido de tener la gente que me rodea y que busca sacar lo mejor de mí, aunque esto sea una tarea muy difícil. Intentaré volver a tener esa alegría natural que me caracterizaba y principalmente volver a sentirme bien conmigo sabiendo que 'its okay not to be okay'. Como dije antes, me genera un dolor enorme abrirme de esta manera, pero sentía la necesidad de contarles un poco mi situación. Sigo buscando mi mejor versión. Trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí”, concluyó.