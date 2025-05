La emoción de Rafael Nadal por el homenaje en Roland Garros: "Una historia increíble"

En tal sentido, el extenista recordó sus primeras participaciones en el torneo: "Ha sido una historia increíble que empezó en 2004, cuando vine por primera vez, pero llegué en muletas y no pude jugar por mi pie. Desde lo más alto de la pista, deseaba poder bajar a jugar. En 2005, puede jugar por primera vez, tenía 18 años. 20 años después, me he encontrado rivales que me han llevado al límite en lo físico y mental, que me han hecho crecer cada día".

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray Rafael Nadal con Novak Djokovic, Roger Federer y Andy Murray. X (@rolandgarros)

En tanto, expuso su gratitud: "Aquí, en la tribuna que hoy amablemente nos han cedido, hay mucha gente que me han querido acompañar en este momento. Es difícil empezar por alguien, pero lo haré por mis amigos de toda la vida, que siempre han sido un pilar. A los patrocinadores, que se convirtieron en amigos. Gracias por haber confiado en mí durante tantos años. Sobre todo, porque, en los momentos de dificultad, no dejaron de confiar en mí".

También, Nadal le agradeció a su tío llamado Toni, quien fue su entrenador. "Eres la razón por la que estoy aquí. Gracias por haber dedicado una gran parte de tu vida a querer estar conmigo. Entrenando, haciéndome sufrir, reír y llevándome al límite", expresó el extenista, que es el máximo ganador de Roland Garros, tras consagrarse en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022.

"Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero ha valido la pena. Por nuestra forma de ser, ni tú ni yo somos de expresar los sentimientos, pero mi gratitud es infinita. Has sido, sin ninguna duda, el mejor entrenador que jamás hubiera podido tener", destacó el ex número uno del mundo.

El retiro de Rafael Nadal del tenis

Rafael Nadal se retiró de la actividad profesional luego de que anunciara esa decisión en un video que publicó en sus redes sociales donde le agradeció a sus fanáticos, a la vez que aseguró que los últimos dos años fueron "difíciles" debido a que no fue "capaz de jugar sin limitaciones".

"Estoy aquí para decirles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones", lamentó en un video que publicó el 10 de octubre de 2024.

"Es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla pero en esta vida todo tiene un principio y un final", expresó.

En la red social X, junto al video escribió la frase "Mil gracias a todos" en diferentes idiomas, entre ellos, inglés, francés, italiano, brasileño y japonés.

Toda la trayectoria de Nadal estuvo marcada no solo por los éxitos, sino también por las lesiones, especialmente en los últimos años, en los que apenas ha podido competir. "La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente estos dos últimos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones", admitió el tenista con el récord de victorias en Roland Garros (14).