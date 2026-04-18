Fatal accidente en Nürburgring: siete autos involucrados y un piloto muerto Se trata del finlandés Juha Miettinen, de 66 años, quien perdió la vida en un brutal accidente en las pruebas de clasificación de las 24 Horas de Nürburgring. Otros seis pilotos resultaron heridos aunque sin riesgo de vida. Por + Seguir en







El brutal accidente se dio en el tramo de Kolstertal, aparentemente tras el derrame de aceite en la pista.

Otra vez la tragedia golpeó al automovilismo mundial: el piloto finlandés Juha Miettinen murió este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas luego de un violento accidente múltiple en el circuito de Nordschleife, en plena clasificación para las 24 Horas de Nürburgring, Alemania.

En la jornada en la que participaba también el neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, un accidente conmocionó a una de las competencias de resistencia más exigentes del calendario automovilístico. El choque se produjo a los 25 minutos de las cuatro horas previstas de carrera, en el tramo de Kolstertal, e involucró a siete vehículos. Aparentemente, un auto que circulaba adelante derramó aceite en la pista, dejando el trazado resbaladizo, lo que desencadenó la tragedia.

piloto muerto En el siniestro, el piloto finlandés del BMW 325i con el número 121 se llevó la peor parte y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos no lograron salvar la vida de Miettinen. El piloto fue trasladado al Centro Médico del circuito, donde falleció a pesar de los intentos de reanimación.

En tanto, los otros seis corredores implicados fueron derivados a hospitales cercanos para controles preventivos. De acuerdo con el parte oficial, ninguno presenta heridas de gravedad. A raíz de la magnitud del impacto, la prueba fue interrumpida de inmediato y posteriormente cancelada para permitir el despliegue de los equipos de rescate y asistencia médica.

max vertappen El corredor Max Verstappen se pronunció tras el fallecimiento de Juha Miettinen en su cuenta de Instagram: "Estoy consternado por lo ocurrido hoy... El automovilismo es algo que a todos nos apasiona, pero en momentos como este nos recuerda lo peligroso que puede llegar a ser". Además, agregó: "Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos de Juha".

La organización de las 24 Horas de Nürburgring decidió no reanudar la prueba el sábado por la noche. Para la carrera del domingo se dispuso un minuto de silencio previo a la largada, y durante la formación en la parrilla, a las 13 horas, se rendirá un homenaje al piloto finlandés fallecido. Juha Miettinen 1 Juha Miettinen era un piloto con experiencia en competencias de resistencia y categorías de turismo en Europa. Las únicas imágenes del choque de Juha Miettinen en Nürburgring Embed Dit is vooralsnog de enige video van het ernstige ongeluk dat zich op #Nürburgring heeft afgespeeld, en waarbij Juha Miettinen (66) om het leven is gekomen en nog eens 7 andere coureurs gewond raakte. pic.twitter.com/MRj0CUCBxG — GEWOON MEREL (@gewoonmerels) April 18, 2026