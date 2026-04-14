14 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en la ruta: un docente paró a cambiar una rueda y murió atropellado por un camión

El trágico hecho ocurrió al costado de la Ruta Nacional 205. La víctima fatal era un reconocido profesor de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Toda la comunidad educativa lamentó su fallecimiento en redes sociales.

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Marcelo Lerca Moreno tenía 63 años y volvía de dar clases en Saladillo. 
Marcelo Lerca Moreno tenía 63 años y volvía de dar clases en Saladillo. 

Una tragedia se vivió a la vera de la Ruta Nacional 205, cuando Marcelo Lerca Moreno de 63 años bajó de su auto para cambiar un neumático y fue atropellado por un camión. La víctima era profesor de Economía de la Universidad Nacional de La Plata y volvía de dar clases en la localidad bonaerense de Saladillo. Toda la comunidad educativa lamentó su fallecimiento en redes sociales.

La familia fallecida era de Carlos Pellegrini y viajaban a un torneo de fútbol infantil.
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El hecho ocurrió a unos 5 kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham cuando el auto que conducía el docente universitario sufrió un desperfecto mecánico y tuvo que detener la marcha. El hombre revisó su vehículo y al notar que tenía una rueda en llanta fue embestido por un camión que circulaba por la ruta. Según informaron en un medio local, Lerca Moreno murió en el acto.

Seguridad vial acudió de inmediato a la zona donde estaba el cuerpo del docente tirado sobre la banquina y realizaron las pericias correspondientes en el lugar. Mientras las autoridades trabajaban en el lugar, la ruta permaneció completamente cortada al tránsito. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue derivado a la morgue local.

Marcelo Lerca Moreno era un reconocido docente universitario. Su partida conmocionó a toda la comunidad educativa de La Plata, en especial a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP donde fue docente durante más de 25 años. El hombre de 63 años era ingeniero y había sido distinguido a fines del año pasado por su extensa trayectoria en la casa de altos estudios.

"Con profundo pesar, la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP lamenta el fallecimiento del Prof. Ing. Marcelo Fabián Lerca Moreno y acompaña a sus familiares, colegas y seres queridos en este difícil momento", postearon en las redes sociales de la universidad platense.

Según destacaron, el compromiso de Lerca Moreno no se limitaba al dictado de clases. Desde la Facultad de Ciencias Económicas a Saladillo resaltaron su vocación de servicio por la constancia de viajar semanalmente a la localidad bonaerense para divulgar sus conocimientos. “Su ausencia se sentirá en los pasillos, pero su ejemplo permanecerá en cada estudiante que pasó por sus aulas”, expresaron.

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