18 de abril de 2026 Inicio
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Mar del Plata: tomó el auto de un amigo sin permiso y terminó incrustado contra un paredón

El hecho ocurrió este viernes por la madrugada, cuando el conductor chocó contra el paredón y escapó. Tras el impacto, el propietario informó que su auto había sido robado. No se registraron personas heridas.

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El auto fue encontrado en Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez.

El auto fue encontrado en Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez.

Un hecho insólito sucedió en la madrugada del viernes en la ciudad costera de Mar del Plata, cuando un conductor chocó su Renault 21 Nevada gris contra un paredón de la costa y escapó. Minutos después, se conocieron más detalles del hecho: el auto, que no tenía patente ni VTV al día, era de su amigo.

El impacto ocurrió en Osvaldo Cruz y Lafayette.
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El siniestro se produjo cerca de las 6:30, cuando un llamado al 911 alertó al personal policial por la presencia de un vehículo chocado, sin ocupantes en el interior, en la zona de Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez, en la conocida Curva Cabo Corrientes. El vehículo, tras impactar contra el paredón de la explanada, fue hallado abandonado.

El rodado presentaba importantes daños en su parte frontal y, como consecuencia del siniestro, también resultaron afectados el paredón y un poste de alumbrado público. El vehículo, al ser verificado por el sistema informático, no presentaba impedimento legal alguno.

mar del plata choque
Tras el choque no resultaron personas heridas.

Tras el choque no resultaron personas heridas.

Alrededor de las 7, un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de un auto en inmediaciones del boliche Museum, cuyas características coincidían con el rodado hallado en la Curva Cabo Corrientes. En el lugar se hizo presente el propietario, quien indicó que el vehículo era conducido por un amigo, el cual no se encontraba en el sitio.

Por su parte, personal de Tránsito del Municipio labró infracciones por falta de VTV, ausencia de chapas patentes y daños a bienes públicos. El Renault 21 Nevada fue secuestrado y trasladado al playón municipal, mientras el caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas del Partido de General Pueyrredón.

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