3 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Histórico: Novak Djokovic igualó a Roger Federer en un récord de Wimbledon

El serbio derrotó a Arthur Rinderknech en cuatro sets en la tercera ronda del 3er. Grand Slam del año y emparejó una estadística referida al torneo.

Por
Novak DJokovic le robó un récord a Roger Federer.

Novak DJokovic le robó un récord a Roger Federer.

Redes sociales

El serbio Novak Djokovic derrotó a Arthur Rinderknech en la tercera ronda del tercer Grand Slam del año y clasificó a la siguiente ronde en donde enfrentará a Roman Safiullin. Pero con ese triunfo, igualó un récord histórico de Roger Federer en Wimbledon y, además, pasó a liderar estadísticas.

Solana Sierra perdió ante Coco Gauff en 2da. ronda.
Te puede interesar:

Con la derrota de Solana Sierra, no quedan argentinos en Wimbledon

Con 39 años, el serbio derrotó al francés Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6. De este modo, es uno de los clasificados a octavos de final, instancia donde porta un récord de 16-1 en el torneo y 64-5 en Grand Slams.

Ahora bien, antes de iniciar el torneo, Roger Federer lideraba en soledad la lista de victorias en Wimbledon con 105, un número que parecía imposible de alcanzar, pero el hombre de las hazañas llegó. Ahora comparten ambos la lista con esa cantidad de triunfos y en tercer lugar quedó Jimmy Connors con 84 y Boris Becker con 71, en cuanto al cuadro masculino.

Además, en cuanto a apariciones en cuarta ronda, también quedó primero junto a Federer porque ahora ambos tienen 18 y le sigue Jimmy Connors con 16 y Boris Becker con 12.

En lo que respecta a Grand Slam generales quedó puntero absoluto con los últimos dos triunfos. Lidera con 71 y debajo está Federer con 69.

Entre otros récords, es actualmente el jugador más viejo del circuito con 39 años y 52 días en disputar este Wimbledon 2026. Ya que el primero había sido Stan Wawrinka, quien tiene 41 años, pero fue eliminado en su debut.

El drástico cambio que pidió Novak Djokovic en las reglas de tenis en medio de Wimbledon 2026

El serbio Novak Djokovic aprovechó su buen inicio en Wimbledon tras haber conseguido una victoria en el debut y se permitió hacer un análisis sobre el futuro del tenis y consideró que debería haber cambios específicamente con el calendario y la duración de los partidos: “Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones”.

“No solo ocurre en el tenis. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado. Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores”, sumó.

Y citó al nro. 2 del mundo: "Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta. Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, en las reuniones, y las relaciones entre las distintas partes no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué dijo Novak DJokovic sobre el tenis?

El drástico cambio que pidió Djokovic en las reglas de tenis en medio de Wimbledon 2026

El tercer Grand Slam del año se disputa del lunes 29 de junio al 12 de julio.

Wimbledon: entre el récord de Djokovic, los regresos de Serena y Podoroska más la ilusión de Fran Cerúndolo

Pipo Gorosito es el nuevo entrenador de San Lorenzo.

Un viejo conocido: San Lorenzo presentó a Pipo Gorosito como nuevo entrenador

El piloto argentino y un nuevo desafío.

Colapinto en Silverstone: entre su victoria en Fórmula 3, su primera vez en un F1 y la decepción de 2025

colapinto corre la clasificacion sprint del gran premio de silverstone

Colapinto corre la clasificación Sprint del Gran Premio de Silverstone

Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer puesto del ranking en la disputa por la Bota de Oro. 

Mundial 2026: Messi y Mbappé lideran la pelea por la Bota de Oro

Rating Cero

Gastón Edul salió públicamente en defensa de Sofía Martínez.

Fuerte declaración en medio de lo que le pasa a Sofi Martínez con la Selección en el Mundial 2026: "Muy difícil"

El momento despertó debates en las redes sociales.

Polémica en Gran Hermano: la madre de un participante entró a la casa y le dio un beso en la boca a su hijo

La casa, revolucionada por las últimas reacciones en la previa a una nueva gala de eliminación.

"Debería irse": panelista de Gran Hermano apuntó contra un jugador por una polémica actitud

El joven corredor de TC quedó en el medio de un problema del fútbolista.

Quién es Franco Deambrosi, el tercero en discordia en un nuevo escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara se metió en la polémica de Mauro Icardi y la China Suárez.

Se filtraron chats explosivos de Wanda Nara criticando a Mauro Icardi y la China Suárez por sus salidas a boliches

Ale Beltzer y Andrea Sierra son las voces conmás trayectoria en la Movida Tropical.
play

Las voces que marcan estilo en la movida tropical: "La cumbia no es para cualquiera"

últimas noticias

Gastón Edul salió públicamente en defensa de Sofía Martínez.

Fuerte declaración en medio de lo que le pasa a Sofi Martínez con la Selección en el Mundial 2026: "Muy difícil"

Hace 10 minutos
El momento despertó debates en las redes sociales.

Polémica en Gran Hermano: la madre de un participante entró a la casa y le dio un beso en la boca a su hijo

Hace 20 minutos
play

Mataron a una joven de 14 años en un tiroteo entre bandas: habló una testigo

Hace 22 minutos
La casa, revolucionada por las últimas reacciones en la previa a una nueva gala de eliminación.

"Debería irse": panelista de Gran Hermano apuntó contra un jugador por una polémica actitud

Hace 26 minutos
Novak DJokovic le robó un récord a Roger Federer.

Histórico: Novak Djokovic igualó a Roger Federer en un récord de Wimbledon

Hace 55 minutos