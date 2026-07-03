Histórico: Novak Djokovic igualó a Roger Federer en un récord de Wimbledon

El serbio derrotó a Arthur Rinderknech en cuatro sets en la tercera ronda del 3er. Grand Slam del año y emparejó una estadística referida al torneo.

El serbio Novak Djokovic derrotó a Arthur Rinderknech en la tercera ronda del tercer Grand Slam del año y clasificó a la siguiente ronde en donde enfrentará a Roman Safiullin. Pero con ese triunfo, igualó un récord histórico de Roger Federer en Wimbledon y, además, pasó a liderar estadísticas.

Con 39 años, el serbio derrotó al francés Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6. De este modo, es uno de los clasificados a octavos de final, instancia donde porta un récord de 16-1 en el torneo y 64-5 en Grand Slams.

Ahora bien, antes de iniciar el torneo, Roger Federer lideraba en soledad la lista de victorias en Wimbledon con 105, un número que parecía imposible de alcanzar, pero el hombre de las hazañas llegó . Ahora comparten ambos la lista con esa cantidad de triunfos y en tercer lugar quedó Jimmy Connors con 84 y Boris Becker con 71, en cuanto al cuadro masculino.

Además, en cuanto a apariciones en cuarta ronda, también quedó primero junto a Federer porque ahora ambos tienen 18 y le sigue Jimmy Connors con 16 y Boris Becker con 12.

En lo que respecta a Grand Slam generales quedó puntero absoluto con los últimos dos triunfos. Lidera con 71 y debajo está Federer con 69.

Entre otros récords, es actualmente el jugador más viejo del circuito con 39 años y 52 días en disputar este Wimbledon 2026. Ya que el primero había sido Stan Wawrinka, quien tiene 41 años, pero fue eliminado en su debut.

El drástico cambio que pidió Novak Djokovic en las reglas de tenis en medio de Wimbledon 2026

El serbio Novak Djokovic aprovechó su buen inicio en Wimbledon tras haber conseguido una victoria en el debut y se permitió hacer un análisis sobre el futuro del tenis y consideró que debería haber cambios específicamente con el calendario y la duración de los partidos: “Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones”.

“No solo ocurre en el tenis. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado. Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores”, sumó.

ATP Tour

Y citó al nro. 2 del mundo: "Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta. Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, en las reuniones, y las relaciones entre las distintas partes no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte”.