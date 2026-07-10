10 de julio de 2026 Inicio
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Lionel Messi y Novak Djokovic desafían al tiempo en el Mundial 2026 y Wimbledon: las coincidencias de las dos leyendas

Ambos tienen 39 años, se desarrollan en deportes completamente distintos, pero los dos atraviesan un momento tan excepcional como poco habitual: rompen récords y siguen siendo protagonistas de los torneos más importantes.

Andrea Lonardi
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Andrea Lonardi
Djokovic y Messi

Djokovic y Messi, dos leyendas contemporáneas.

Diseño: Cami Rodríguez

El deporte de alto rendimiento suele tener una regla difícil de quebrar: el paso del tiempo casi siempre termina imponiéndose. Sin embargo, a Lionel Messi y Novak Djokovic no parece importarles. Los dos tienen 39 años y continúan siendo los mejores de sus deportes. Más allá de los objetivos que todavía persiguen —el Mundial 2026 en el caso del argentino y Wimbledon en el del serbio—, algo que quedaría como una anécdota frente a la inmensidad de sus carreras y sus números, la vigencia de ambos marca un precedente.

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El martes, la Selección argentina ganó 3 a 2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y Messi fue clave. No solo marcó un gol, sino que también asistió en otro. Más allá del penal fallado, partido a partido sigue acumulando récords y hoy también es el máximo goleador del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Messi convirtió el segundo gol en la victoria 3 a 2 vs. Egipto en el Mundial

Messi convirtió el segundo gol en la victoria 3 a 2 vs. Egipto en el Mundial

Justo ese mismo día, Novak Djokovic derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime en cinco sets; es decir, también ganó por 3-2 en cantidad de sets. Durante este certamen, el serbio llegó a 107 victorias en Wimbledon y superó el récord que tenía Roger Federer con 105. Otro de los objetivos que tiene en mente es conquistar su 25º título de Grand Slam, para sacar aún más ventaja sobre el suizo (20) y el español Rafael Nadal (22).

Djokovic jugará las semifinales en Wimbledon vs. Sinner.

Djokovic jugará las semifinales en Wimbledon vs. Sinner.

Ambos tienen 39 años y son los más exitosos de sus respectivos deportes. Ahora bien, Djokovic nació en Belgrado, Serbia, el 22 de mayo de 1987, y Messi lo hizo 33 días después: exactamente el 24 de junio, en Rosario, Santa Fe. Eligieron disciplinas diferentes y se perfeccionaron para triunfar. No solo lo lograron, sino que quedaron en la historia. En los cuadernos. En los libros. En las enciclopedias. En los archivos digitales. En las paredes de los barrios. En todo el mundo.

Los comienzos de las dos leyendas Messi y Djokovic

El camino hacia la cima implicó un enorme esfuerzo familiar para ambos. Nole contó en un podcast con Slaven Bilic que, para poder desarrollarse como tenista, su padre “tuvo que pedir prestado a esos famosos usureros, criminales, porque eran los únicos que podían darte el dinero sin garantía, aunque con intereses desorbitados”.

Djokovic y sus comienzos en el tenis.

Djokovic y sus comienzos en el tenis.

“Fueron tiempos durísimos, hay muchas cosas que no se pueden contar en público, como persecuciones en coche y otras experiencias mientras mi padre intentaba salir adelante”, contó Djokovic en esa entrevista y explicó que su padre tuvo que redoblar los esfuerzos para devolver el préstamo, además de afrontar un interés del 30%.

Actualmente acumula 101 títulos ATP, entre los que se encuentran 24 Grand Slams. También conquistó la Copa Davis con Serbia en 2010 y en 2024 se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Por su parte, durante su infancia en Rosario le diagnosticaron a Messi un déficit en la hormona de crecimiento y el costo del tratamiento era impagable para su familia. Por eso, Barcelona se hizo cargo de financiarlo, siempre y cuando se mudara a España. Esa decisión implicó dejar su ciudad y alejarse de sus seres queridos desde muy pequeño.

Messi en Grandoli donde inició a mostrar su fútbol.

Messi en Grandoli donde inició a mostrar su fútbol.

El rosarino consiguió 48 títulos oficiales en su carrera profesional, entre los que se destacan seis con la Selección argentina: el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América, una Finalissima, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005. Además, conquistó 35 títulos con Barcelona, tres con París Saint-Germain y cuatro con Inter Miami.

Djokovic y Messi, dos grandes de personalidad y humildad

Los dos conservan una humildad propia de los grandes y, aunque sus personalidades son muy diferentes, el respeto con el que se manejan también los distingue. El serbio tiene un humor más ácido e incluso es recordado por momentos divertidos, como cuando invitó a un alcanzapelotas a sentarse con él en el banco de descanso mientras un partido estaba demorado por la lluvia.

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Hace unos días volvió a dejar otra escena simpática cuando una ballgirl lo ayudaba a colocarse una venda. Djokovic simuló que la joven lo había lastimado con la tijera y comenzó a reírse, lo que generó un momento distendido en medio de la tensión del encuentro frente al griego Stefanos Tsitsipas en Wimbledon.

Por el otro lado, Messi es un poco más reservado en público. Suele evitar las bromas, aunque cuando comparte tiempo con sus compañeros de la Selección argentina se relaja y se permite hacer comentarios graciosos o alguna chicana amistosa como sucedió en el vivo con Rodrigo De Paul, Sergio Agüero y otros compañeros.

Djokovic disputó su primer partido profesional en junio de 2003 y Messi debutó con Barcelona en octubre de 2004. Pasaron más de veinte años desde aquellos comienzos y, desde entonces, conquistaron todo lo imaginable. Ninguno estuvo exento de las críticas. A Lionel por no ganar una Copa del Mundo durante muchos años; a Nole, más recientemente, por su decisión de no vacunarse en plena pandemia del Covid-19. También a ambos los compararon hasta el cansancio con frases superficiales como “Messi nunca va a ser como Maradona” y “Djokovic nunca será como Nadal ni Federer”.

Djokovic y Messi: un presente más vivo que nunca

Pero todo eso quedó atrás porque ambos siguieron trabajando. En diciembre de 2022, la Pulga logró conquistar el trofeo que tanto había perseguido y levantó la Copa del Mundo en Lusail, Qatar. Djokovic, por su parte, continuó ampliando su legado y consolidándose como el máximo ganador de partidos en Wimbledon.

En la actualidad, Messi disputa su sexto Mundial y continúa batiendo récords, entre ellos el de máximo goleador de la historia de la competencia, además de muchos otros registros históricos. Djokovic, en tanto, suma 409 triunfos en Grand Slam y sigue ampliando su marca.

Entre las consultas a un grupo de personas respecto a ambos surgió la pregunta: si tuvieras que definir a Djokovic con una frase o palabra, ¿cuál sería? Y contestaron "Infalible", "Incansable", "Insaciable", dijeron algunos. Pero otro dijo algo que resume todo: "Cualquier elogio es una obviedad". La misma pregunta, pero direccionada a Messi tuvo las siguientes respuestas: "Perfecto", "Único", "Incomparable" e "Inigualable".

Pero hoy ya no necesitan demostrar quiénes son. Los títulos, los récords y los reconocimientos quedaron escritos hace tiempo. Sin embargo, cada vez que salen a competir vuelven a desafiar al tiempo. Mientras la mayoría de sus contemporáneos ya observa desde afuera, Lionel Messi y Novak Djokovic siguen siendo protagonistas. Y esa, quizás, sea la coincidencia más extraordinaria de sus carreras.

Messi y Djokovic, juntos en Miami.

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