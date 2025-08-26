26 de agosto de 2025 Inicio
Estuvo en Boca, ganó una Copa Libertadores y ahora es cantante de reggaetón

El delantero jugó poco tiempo en el Xeneize y no terminó de asentarse. Tras su salida del club, explotó y fue elegido el mejor jugador del torneo continental. Hoy se dedica a actividades muy distintas.

Este jugador ganó la histórica Libertadores 2008 con Liga de Quito.

La Copa Libertadores 2008 fue histórica para Liga de Quito, ya que se convirtió en su primer título internacional. El equipo dirigido por Edgardo "Patón" Bauza quedó en la memoria de los hinchas a pesar de que luego cada uno siguió su camino, como es el caso de un exjugador que ahora es cantante de reggaetón.

Se trata del delantero Joffre Guerrón, quien pasó sin pena ni gloria por la Reserva de Boca antes de llegar al equipo ecuatoriano en 2006. Allí se destapó, alcanzó su máximo nivel y fue una de las figuras de la final de Libertadores ante Fluminense en el Estadio Maracaná, donde fue elegido el MVP del torneo.

Su gran momento llamó la atención en Europa y el Getafe compró su pase por u$s4.5 millones. Sin embargo, terminó jugando apenas 16 partidos en los que marcó un solo gol, y fue cedido a préstamo a Cruzeiro. Tras un mal paso por ese club y por Athletico Paranaense, volvió a lucirse en el Beijing Guoan de China.

Luego pasó a Tigres, donde fue figura de la Copa Libertadores 2015, pero el equipo mexicano terminaría cayendo en la final ante River. Guerrón jugó a continuación en Cruz Azul y Pumas UNAM, hasta que finalmente se retiró en 2019 mientras jugaba para Barcelona de Ecuador.

Joffre Guerrón

Actualmente se dedica al reggaetón y tiene un canal de YouTube para mostrar sus canciones, aunque lo hace como hobbie y no como carrera profesional. "Tengo amigos que tienen grupos de música, en mis momentos libres me dedico a cantar con ellos", contó hace unos años al medio ecuatoriano La Nación.

"Cuando puedo aprovecho para ponerme a cantar. Tengo varias canciones que he grabado, pero no hay planes de disco ni de dedicarme a eso. Una vez que deje el fútbol, mi idea es llegar a ser un empresario de bienes raíces en Ecuador", explicó. Hoy tiene inversiones inmobiliarias y también un restaurante.

El paso de Joffre Guerrón por Boca

Joffre Guerrón debutó en Primera en el club Aucas de Ecuador con apenas 16 años, pero se fue del club en 2004 y en pleno conflicto con la dirigencia, argumentando que no cumplían sus expectativas deportivas ni económicas. En ese momento viajó a Buenos Aires y se sumó a préstamo a las inferiores de Boca.

El delantero se incorporó a la Reserva, donde compartió plantel con Sebastián Battaglia y Juan Krupoviesa, pero solo jugó un partido con la camiseta del Xeneize. Tras su frustrada experiencia en Argentina, volvió a Aucas y fue nuevamente cedido, esta vez a Liga de Quito, donde se convertiría en figura.

