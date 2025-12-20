El look de Lautaro Martínez que no pasó desapercibido: las zapatillas que serán tendencia en 2026 El jugador del Inter compartió fotos y dio de qué hablar en las redes sociales en la previa de la semifinal de la Supercopa de Italia. Por + Seguir en







El Toro se destaca dentro y fuera de la cancha. X (@Inter)

Lautaro Martínez aterrizó en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia 2025.

Lució el conjunto oficial de jogging y campera gris claro del Inter de Milán.

El look destacó por sus zapatillas premium en tonos beige y off-white con detalles de gamuza.

Completó el estilo con medias blancas altas y una valija celeste de Louis Vuitton. Lautaro Martínez tiene a sus seguidores acostumbrados a los goles dentro de la cancha, pero esta vez el "Toro" dio una clase de cómo viajar con estilo y comodidad. El capitán del Inter de Milán compartió una imagen en la pista del aeropuerto de Riyadh, con un look que mezcla lo deportivo y elegante.

El futbolista aterrizó en Arabia Saudita por el partido contra Bologna en las semifinales de la Supercopa de Italia 2025 que se disputó en el Al-Awwal Park. El jugador acompañó el conjunto de jogging y campera gris claro que utilizó el equipo para viajar, con unas zapatillas a tono.

Optó por un calzado de color beige mezclado con tonos off-white, y tiene una combinación de cuero liso con detalles en gamuza en la parte delantera y el talón. Esta textura visual las hace ver de alta gama.

Look Lautaro Martinez Lautaro Martínez en el aeropuerto de Riyadh, en Arabia Saudita. @lautaromartinez Las complementa con medias blancas altas, un detalle muy de futbolista que queda perfecto cuando el pantalón de jogging termina en puño, dejando que la zapatilla sea la estrella indiscutida del look. Otro detalle que no pasó desapercibido fue la valija color celeste de la reconocida marca de lujo Louis Vuitton.

Barcelona estaría interesado en Lautaro Martínez El Barcelona analiza presentar una oferta formal para incorporar a Lautaro Martínez en el equipo, con el objetivo de destrabar su salida del Inter de Milán. Esta posibilidad tiene lugar en el nuevo modelo futbolístico que impulsa el entrenador Hansi Flick.

Si bien no hay nada confirmado, según fuentes cercanas a la dirigencia del club catalán, el atacante argentino es una de sus principales opciones para reforzar la delantera de cara a la temporada siguiente.