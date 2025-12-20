20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El look de Lautaro Martínez que no pasó desapercibido: las zapatillas que serán tendencia en 2026

El jugador del Inter compartió fotos y dio de qué hablar en las redes sociales en la previa de la semifinal de la Supercopa de Italia.

Por
El Toro se destaca dentro y fuera de la cancha. 

El Toro se destaca dentro y fuera de la cancha. 

X (@Inter)
  • Lautaro Martínez aterrizó en Arabia Saudita para disputar la Supercopa de Italia 2025.
  • Lució el conjunto oficial de jogging y campera gris claro del Inter de Milán.
  • El look destacó por sus zapatillas premium en tonos beige y off-white con detalles de gamuza.
  • Completó el estilo con medias blancas altas y una valija celeste de Louis Vuitton.

Lautaro Martínez tiene a sus seguidores acostumbrados a los goles dentro de la cancha, pero esta vez el "Toro" dio una clase de cómo viajar con estilo y comodidad. El capitán del Inter de Milán compartió una imagen en la pista del aeropuerto de Riyadh, con un look que mezcla lo deportivo y elegante.

La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.
Te puede interesar:

Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

El futbolista aterrizó en Arabia Saudita por el partido contra Bologna en las semifinales de la Supercopa de Italia 2025 que se disputó en el Al-Awwal Park. El jugador acompañó el conjunto de jogging y campera gris claro que utilizó el equipo para viajar, con unas zapatillas a tono.

Optó por un calzado de color beige mezclado con tonos off-white, y tiene una combinación de cuero liso con detalles en gamuza en la parte delantera y el talón. Esta textura visual las hace ver de alta gama.

Look Lautaro Martinez
Lautaro Martínez en el aeropuerto de Riyadh, en Arabia Saudita.

Lautaro Martínez en el aeropuerto de Riyadh, en Arabia Saudita.

Las complementa con medias blancas altas, un detalle muy de futbolista que queda perfecto cuando el pantalón de jogging termina en puño, dejando que la zapatilla sea la estrella indiscutida del look. Otro detalle que no pasó desapercibido fue la valija color celeste de la reconocida marca de lujo Louis Vuitton.

Barcelona estaría interesado en Lautaro Martínez

El Barcelona analiza presentar una oferta formal para incorporar a Lautaro Martínez en el equipo, con el objetivo de destrabar su salida del Inter de Milán. Esta posibilidad tiene lugar en el nuevo modelo futbolístico que impulsa el entrenador Hansi Flick.

Si bien no hay nada confirmado, según fuentes cercanas a la dirigencia del club catalán, el atacante argentino es una de sus principales opciones para reforzar la delantera de cara a la temporada siguiente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este futbolista consiguió un título histórico con Platense.

Bombazo en el fútbol argentino: la figura que está cerca de irse al exterior

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

Riquelme se cruzó con Morena Beltrán por la forma de juego en el fútbol.

Morena Beltrán recordó su fuerte cruce con Juan Román Riquelme por una pregunta sobre Boca

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.

Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años

Neymar mostró un look que será tendencia en Navidad.

El look navideño de Neymar que muchos jóvenes querrán usar en estas Fiestas

Marruecos cerró un año deportivo para la historia.
play

Cayó uno de los rivales de la Selección: Jordania perdió la final de la Copa Árabe con Marruecos

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes.
play

El hombre de tu vida llegó a Netflix y escala como lo más visto para el fin de año: cuál es la trama

Karol G lució un look renovado en Hawái y generó repercusión internacional.

La impresionante transformación de Karol G para recibir el 2026: mirá su nuevo look

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Alerta por la salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

últimas noticias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa.

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Maduro del poder de Venezuela

Hace 16 minutos
Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Cómo estará el clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo

Hace 27 minutos
Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 31 minutos
Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.

Turismo en Argentina: el destino con sierras bajas que ofrece tranquilidad para el verano 2026

Hace 38 minutos
La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.

Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

Hace 45 minutos