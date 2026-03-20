20 de marzo de 2026 Inicio
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Esta es la fortuna que se pierde River por no jugar la Libertadores 2026: los premios de la Sudamericana

Tras el sorteo en Luque, el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet ya conoce su hoja de ruta en un certamen que, pese a la ilusión deportiva, representa un duro golpe financiero por la millonaria brecha de premios respecto a la Libertadores.

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River Plate ya conoce a sus principales rivales en la Copa Sudamericana. 

River Plate ya conoce a sus principales rivales en la Copa Sudamericana. 

  • River dejará de percibir 4.2 millones de dólares iniciales solo por disputar la fase de grupos de la Sudamericana en lugar de la Libertadores.
  • La diferencia de ingresos entre ambas competiciones puede superar los 10 millones de dólares.
  • El "Millonario" encabezará el Grupo H junto a Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).
  • El torneo marcará el debut internacional de Chacho Coudet al frente del plantel tras no haber logrado la clasificación al máximo certamen continental.

La ausencia de River en la Copa Libertadores 2026 no solo representa un golpe deportivo para el prestigio del club, sino que se traduce en un verdadero "mazazo" para su estructura financiera. Tras no haber logrado los méritos suficientes en la tabla anual, el equipo del recién asumido director técnico Chacho Coudet, deberá conformarse con la Copa Sudamericana, donde la brecha económica respecto al máximo certamen continental es contundente.

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Participar en la Libertadores garantiza, de base, un ingreso sustancialmente mayor. Según los valores oficiales de la CONMEBOL, el simple hecho de disputar la fase de grupos en la Libertadores otorga 6 millones de dólares, mientras que en la Sudamericana ese monto cae drásticamente a 1.8 millones. Es decir, antes de que ruede la pelota, el "Millonario" ya inicia el año con 4.2 millones de dólares menos en sus arcas.

Chacho Coudet
Eduardo

Eduardo "Chacho" Coudet es el nuevo director técnico de River.

La distancia monetaria se agiganta a medida que los equipos avanzan en la competición hasta alcanzar una diferencia de aproximadamente 17.5 millones si comparamos el premio mayor entre ser campeón de la Libertadores o de la Sudamericana. De consagrarse en la “Gran conquista”, el equipo de Nuñez embolsará menos de una cuarta parte de lo que obtendría en el máximo certamen continental.

Los rivales de River en la Copa Sudamericana 2026

Tras el sorteo realizado en la sede de la Conmebol en Luque, el "Millonario" ya conoce a los primeros rivales que tendrá que enfrentar en la Copa Sudamericana que comienza el próximo 7 de abril.

La competencia está cada vez más cerca y comienza a tomar forma con la revelación del jueves respecto a los primeros enfrentamientos de los 32 equipos. El grupo del equipo, dirigido a partir de este año por "Chacho" Coudet, es el H.

El conjunto de Núñez, que se presentaba como cabeza del Bombo 1, quedó conformado por Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

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