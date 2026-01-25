Dura baja en Boca: Claudio Úbeda confirmó que un futbolista clave deberá operarse y se perderá varios partidos El entrenador del Xeneize expuso que un jugador será intervenido quirúrgicamente, por lo que quedará descartado de los próximos encuentros del equipo. Por + Seguir en







Claudio Úbeda, DT de Boca.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, confirmó que el futbolista Rodrigo Battaglia será intervenido quirúrgicamente, por lo que quedará descartado de varios partidos. Además, marcó que los jugadores Edinson Cavani, Milton Giménez y Carlos Palacios continúan recuperándose de sus lesiones.

En una conferencia de prensa tras el triunfo 1-0 sobre Deportivo Riestra por la primera fecha del torneo Apertura 2026, Úbeda marcó que el exjugador de Huracán deberá ser operado: "Lo de Rodrigo es quirúrgico, así que sabemos que es una baja importante, no sólo por lo que nos puede dar futbolísticamente sino también por su personalidad y su forma de ser dentro del grupo. Ayuda muchísimo y eso lo vamos a sentir".

Rodrigo Battaglia Rodrigo Battaglia será intervenido quirúrgicamente. El jugador de 34 años se lesionó sufrió una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho durante la pretemporada, por lo que integra el grupo de futbolistas del Xeneize marginados. Por lo pronto, su recuperación demandará entre seis y ocho meses.

Por otro lado, el DT se refirió al resto de jugadores lesionados: "Los demás están en etapa de recuperación, tanto Edi (Cavani), como Milton (Giménez) y Carlos (Palacios). Cada cual en etapas distintas. Esperemos que se puedan recuperar lo más rápido posible para contar con todos y que la tenga difícil yo para saber a quién elegir". El uruguayo presentó una lumbalgia, el ex Banfield una pubalgia y el chileno una sinovitis en la rodilla derecha.

Claudio Úbeda, la posible llegada de Santiago Ascacibar a Boca: "Tiene jerarquía y personalidad" En tanto, Úbeda hizo alusión a las negociaciones de la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme para incorporar futbolistas: "El club está terminando de trabajar en estas cosas y nosotros esperamos que se pueda resolver en estas 48 o 72 horas".

También elogió al mediocampista de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacibar, quien es uno de los futbolistas con chances de sumarse al plantel: "Es un jugador que tiene jerarquia y personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca, sabe que puede llegar y hacerlo bien para sumar en un grupo de jugadores que compiten en alta competencia como cualquiera". "Como cada vez que viene una incorporación, nadie tiene asegurado su lugar y tiene que pelearlo junto con el resto del plantel", agregó.