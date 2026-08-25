Conmebol definió el calendario 2027 para la Libertadores, Sudamericana y Recopa: los detalles

La temporada arrancará en febrero, tendrá una nueva serie de ida y vuelta y reservará las definiciones continentales para el 20 y 27 de noviembre.

La Conmebol oficializó el cronograma que tendrán las principales competencias de clubes de Sudamérica durante 2027, con especial foco en la Copa Libertadores: habrá actividad desde febrero, fases de grupos entre abril y mayo y definición de los torneos en noviembre, además de una modificación en la primera instancia de la Copa Sudamericana que cambiará el sistema de clasificación.

La principal novedad aparece en la Sudamericana, cuya Fase 1 cambiará su modalidad para la edición 2027: los equipos deberán resolver sus cruces mediante partidos de ida y vuelta, en lugar de definir el pasaje a la siguiente instancia en un único encuentro como ocurrió en las últimas ediciones.

La etapa inicial de la Sudamericana tendrá sus encuentros el 3 y el 10 de marzo, mientras que el sorteo de los grupos está previsto para el 17 de marzo y la fase principal se disputará entre el 7 de abril y el 26 de mayo, antes del tramo eliminatorio.

El calendario concentrará buena parte de la actividad decisiva durante el segundo semestre: los cuartos de final de ambos certámenes tendrán sus partidos de ida el 8 de septiembre y las vueltas el 15, mientras que las semifinales se jugarán el 13 y 20 de octubre, antes de las definiciones de noviembre.

En la Libertadores no habrá modificaciones estructurales para 2027 y se conservará el esquema de tres rondas clasificatorias, una fase de grupos de seis fechas y eliminación directa desde octavos. Las fases previas se jugarán entre el 3 de febrero y el 10 de marzo, con el sorteo de grupos el 17.

La actividad continental tendrá luego un intervalo antes de retomar las series decisivas: los octavos de final de la Libertadores comenzarán el 11 de agosto, mientras que cuartos y semifinales quedaron fijados para septiembre y octubre, respectivamente, con las vueltas una semana después de cada primer partido de ida.

Calendario Conmebol Libertadores, Sudamericanay Recopa: segundo semestre 2027. Conmebol

Cuándo serán las finales de la Libertadores, la Sudamericana y Recopa en 2026 y 2027

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene fecha y escenario confirmados: se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, una sede que marcará la definición del certamen y que ya había sido anunciada por la organización para esta edición.

En el caso de la Copa Libertadores, la definición quedó establecida para el sábado 28 de noviembre de 2026 en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La sede fue confirmada por la Conmebol meses atrás, con el objetivo de recibir el partido que consagrará al próximo campeón continental.

Para 2027, las dos finales volverán a quedar separadas por apenas una semana: la Sudamericana tendrá su partido decisivo el sábado 20 de noviembre y la Libertadores cerrará su temporada el sábado 27. La Recopa, en cambio, abrirá el año con sus duelos del 17 y 24 de febrero.