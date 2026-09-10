10 de septiembre de 2026 Inicio
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El polémico gesto de Memphis Depay a los hinchas de Estudiantes: ¿puede sancionarlo la Conmebol?

El delantero de Corinthians realizó un “fuck you” hacia la hinchada del Pincha durante el festejo del empate de su equipo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

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Memphis Depay hizo un polémico gesto contra los hinchas de Estudiantes: ¿Puede sancionarlo la Conmebol?

Memphis Depay hizo un polémico gesto contra los hinchas de Estudiantes: ¿Puede sancionarlo la Conmebol?

Memphis Depay quedó en el centro de la polémica durante el empate 1-1 entre Corinthians y Estudiantes por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el gol de Kaio César Andrade Lima, que puso el empate para el conjunto brasileño, el delantero neerlandés se dirigió hacia la tribuna local y realizó un gesto de “fuck you”.

El corredor argentino buscará seguir sumando puntos.
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El partido había comenzado de la mejor manera para Estudiantes, que se puso en ventaja a los 4 minutos del primer tiempo gracias a Alexis Castro. Corinthians reaccionó en el comienzo del complemento y Kaio César, tras una asistencia de Rodrigo Garro, marcó el 1-1 a los cuatro minutos.

¿La Conmebol puede sancionar a Memphis Depay?

La posibilidad de una sanción existe. El Código Disciplinario de la Conmebol contempla como conducta antideportiva los gestos contrarios al buen orden deportivo y también la provocación a los espectadores. Además, establece que los órganos disciplinarios pueden actuar ante comportamientos antideportivos graves aunque el árbitro no los haya incluido en su informe.

Por eso, la Conmebol podría analizar de oficio el gesto de Depay y determinar si corresponde abrir un expediente disciplinario. Sin embargo, esto no significa que el delantero vaya a ser sancionado automáticamente: el organismo deberá evaluar las imágenes y la gravedad de la conducta.

Cuándo se juega la vuelta entre Corinthians y Estudiantes

La serie tendrá su definición el miércoles 16 de septiembre en la Neo Química Arena de San Pablo. Corinthians será local y, en caso de un nuevo empate, la clasificación a las semifinales se definirá mediante penales.

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