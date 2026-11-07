Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino luego del campeonato de Boca El Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional este sábado al vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, y sumó un nuevo título para sus vitrinas. Por Agregar C5N en









Boca sumó un nuevo título. X (@LigaAFA)

Luego de la apasionante triple definición entre Boca, Argentinos y Rosario Central, el Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional este sábado al vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

La Tabla Anual de la Liga Profesional, que comprende los puntos acumulados en las fases regulares del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, determina al Campeón de Liga 2026 del fútbol argentino.

De esta forma, la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca, aunque ahora estiró la diferencia, con 75 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.