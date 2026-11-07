Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino luego del campeonato de Boca

Luego de la apasionante triple definición entre Boca, Argentinos y Rosario Central, el Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional este sábado al vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.
La Tabla Anual de la Liga Profesional, que comprende los puntos acumulados en las fases regulares del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, determina al Campeón de Liga 2026 del fútbol argentino.
De esta forma, la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca, aunque ahora estiró la diferencia, con 75 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.