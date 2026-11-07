7 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo quedó la tabla de títulos del fútbol argentino luego del campeonato de Boca

El Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional este sábado al vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, y sumó un nuevo título para sus vitrinas.

Por
Boca sumó un nuevo título.

Boca sumó un nuevo título.

X (@LigaAFA)

Luego de la apasionante triple definición entre Boca, Argentinos y Rosario Central, el Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional este sábado al vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura.

Boca se prepara para los próximos partidos.
Te puede interesar:

Contra quién jugará Boca los octavos de final del Clausura tras ser campeón de la Tabla Anual

La Tabla Anual de la Liga Profesional, que comprende los puntos acumulados en las fases regulares del Torneo Apertura y el Torneo Clausura, determina al Campeón de Liga 2026 del fútbol argentino.

De esta forma, la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca, aunque ahora estiró la diferencia, con 75 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.

El ranking histórico de los títulos del fútbol argentino

  1. Boca Juniors: 75 títulos
  2. River: 72
  3. Independiente: 45
  4. Racing: 41
  5. San Lorenzo: 22
  6. Alumni (incluye English High School): 22
  7. Vélez Sársfield: 19
  8. Estudiantes de La Plata: 19
  9. Rosario Central: 13
  10. Huracán: 13
  11. Newell's Old Boys: 9
  12. Lanús: 9
  13. Belgrano Athletic: 6
  14. Arsenal: 5
  15. Argentinos Juniors: 5
  16. Lomas Athletic: 5
  17. San Isidro: 5
  18. Porteño: 4
  19. Quilmes: 3
  20. Rosario Athletic: 3

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca festejó en la tabla anual.

Otro partido definitorio: cuándo vuelve a jugar Boca tras salir campeón de la tabla anual

Boca es el campeón de la tabla anual.

Tras el título en la Tabla Anual, qué copas va a jugar Boca

Rodolfo Arruabarrena y la construcción de un Boca sólido.

El efecto Arruabarrena en Boca: el impacto de la llegada del Vasco para volver a ser campeón

Boca es el campeón de la Tabla Anual.

Con un gol agónico de Valencia, Boca le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y es el campeón de la Tabla Anual

Rosario Central recibe a Estudiantes de Río Cuarto.

Reviví el minuto a minuto de la infartante definición de la tabla anual

River ya piensa en el rearmado del equipo para el 2027.

Surgió en River, ganó la Copa Libertadores y aseguró que quiere volver: "Me gustaría"

Rating Cero

El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Thiago Medina generó preocupación, intentaron robarle el celular: qué hizo el influencer.

Intentaron robarle a Thiago Medina en plena calle y le lanzó una picante advertencia al delincuente

La Joaqui dijo presente en la 35° Marcha del Orgullo.

La Joaqui, en la Marcha del Orgullo: "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay"

¡Todo mal! Qué le respondió La China Suárez a Wanda Nara

Wanda Nara destrozó a la China Suárez con durísimos insultos y la actriz le respondió: "Una mierd..."

 Francesca Icardi, una de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, le pidió ayuda a su madre.

Se filtraron los desesperados mensajes de la hija de Wanda Nara con una grave acusación contra Mauro Icardi: "Vení a buscarme"

Viola Davis interpretó a Donna Emmett, una abogada defensora que apareció en varios episodios de La Ley y el Orden: UVE entre 2003 y 2008.

Cuál es la serie en la que apareció Viola Davis antes de saltar a la fama con películas inolvidables

últimas noticias

El campeonato de Boca desató varios memes en las redes sociales.

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual: los mejores memes en redes sociales

Hace 14 minutos
León XIV será recibido por tres jinetes argentinos.

Bienvenido, León XIV: después de 39 años, un país y tres jinetes reciben a un Papa

Hace 28 minutos
El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo

El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Hace 33 minutos
Boca se prepara para los próximos partidos.

Contra quién jugará Boca los octavos de final del Clausura tras ser campeón de la Tabla Anual

Hace 36 minutos
Boca festejó en la tabla anual.

Otro partido definitorio: cuándo vuelve a jugar Boca tras salir campeón de la tabla anual

Hace 47 minutos