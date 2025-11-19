19 de noviembre de 2025 Inicio
El tremendo reconocimiento que recibirá un campeón del mundo argentino

El ex futbolista será incorporado al Salón de la Fama por su trayectoria excepcional. Su legado permanece vigente por su peso en clubes, en la Selección y en la memoria colectiva del fútbol.

La inclusión de Fillol lo ubica junto a jugadores reconocidos a nivel mundial.

  • Un histórico arquero argentino recibirá un homenaje internacional por su trayectoria destacada.
  • La distinción lo incorporará a un espacio reservado para figuras que marcaron épocas en el fútbol mundial.
  • La ceremonia reunió a referentes del deporte y sumó al campeón de 1978 a una lista de nombres emblemáticos.
  • Su recorrido en clubes y su papel en la Selección explican la importancia simbólica de este reconocimiento.

Ubaldo Matildo Fillol será incorporado al Salón de la Fama Internacional del Fútbol, una distinción que lo alcanza a los 75 años y lo ubica entre las grandes figuras que dejaron su marca en la historia del deporte. El ex arquero, campeón del mundo en 1978, construyó una carrera de la que aún hoy se hace referencia a la hora de mencionar a los grandes arqueros del mundo.

El reconocimiento se formalizó en un acto protocolar en la ciudad mexicana de Pachuca, sede tradicional de estas celebraciones impulsadas por una entidad creada en 2011 con respaldo de la FIFA. En este lugar, leyendas de distintos países se reunieron para sumar un nuevo nombre al listado de homenajeados. La ceremonia reforzó el valor simbólico de un premio destinado a figuras cuya trayectoria contribuyó al desarrollo global del fútbol.

La inclusión de Fillol lo ubica junto a jugadores reconocidos a nivel mundial, como René Higuita, Dunga, Iker Casillas, Diego Forlán, Gary Lineker y Ronald Koeman, entre otros. Directivos, ex futbolistas y representantes institucionales formaron parte del encuentro, que cada año destaca perfiles de impacto histórico en el deporte.

El propio Fillol expresó su emoción al recibir la noticia. En su discurso, agradeció a compañeros y cuerpo técnico, remarcando el valor colectivo de aquel logro que marcó un antes y un después en el fútbol argentino.

El paso de Filliol por el fútbol

La trayectoria de Fillol reúne etapas en clubes argentinos, brasileños y europeos, junto con un extenso ciclo en la Selección. Su carrera comenzó en Quilmes, donde disputó 36 partidos en sus primeras temporadas profesionales. Luego llegó a Racing, institución en la que acumuló más de 140 encuentros entre ligas locales y torneos internacionales, consolidándose como uno de los arqueros más destacados del país.

Su paso por River marcó uno de los capítulos más recordados. En este club jugó más de 400 partidos, fue pieza clave en múltiples títulos y se transformó en símbolo absoluto del arco millonario. Posteriormente sumó experiencia en Argentinos Juniors, defendió el arco de Flamengo en Brasil y tuvo un ciclo en Atlético de Madrid, donde también disputó competencias internacionales.

Hacia el final de su carrera regresó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Vélez Sarsfield, club en el que completó más de 40 presentaciones. En total, Fillol cerró su recorrido profesional con 736 partidos y 723 goles recibidos, además de una vitrina en dónde se destacan la Copa del Mundo de 1978 y la Supercopa Sudamericana con Racing.

