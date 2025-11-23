23 de noviembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito del Rey Carlos: cuánto sale en Argentina

Una fragancia emblemática de Dior destaca por su combinación fresca y sofisticada, además de ubicarse dentro de los valores más altos del mercado local.

Una fragancia con precio acorde a su legado aristocrático.

  • Eau Sauvage, la fragancia clásica de Dior elegida por Carlos III, revolucionó la perfumería masculina al incorporar hedione.
  • Su fórmula combina notas cítricas, herbales y florales, lo que la convirtió en un símbolo de elegancia moderna.
  • El diseño del frasco y su campaña original consolidaron su identidad innovadora dentro del segmento de lujo.
  • En Argentina, el perfume se comercializa en el rango premium, con precios que rondan los $229.900 para la versión EDT de 100 ml.

La elección olfativa del rey Carlos III no es trivial: su perfume preferido es Eau Sauvage, un clásico de la casa Dior que desafía los estereotipos de lo que se esperaba de un monarca en términos de fragancias. Esta fragancia, históricamente significativa, no es solo un símbolo de refinamiento sino también de una apuesta por la originalidad.

Iberia es una de las aerolíneas que tomó la medida.
Seis aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de EEUU por la "actividad militar"

La fórmula de Eau Sauvage, elaborada por el perfumista Edmond Roudnitska, combina ingredientes frescos como bergamota y limón con hierbas (romero, albahaca) y lavanda, y destaca por el uso de hedione, un compuesto con aroma de jazmín que en su momento era exclusivo de perfumes femeninos. Esa audacia, aunque no fue publicitada abiertamente en su lanzamiento, resultó clave para su éxito.

También la estética del frasco y la campaña fueron rupturistas: diseñado por Pierre Camin, el envase tiene relieve de vidrio con una banda metálica y un tapón plateado, evocando una petaca de whisky. La campaña de René Gruau mostraba un hombre joven en un baño, envuelto apenas en una toalla, transmitiendo libertad y autenticidad. Esa imagen se asoció a una masculinidad moderna, lejos de la rigidez tradicional.

Perfume Rey Carlos 2
El diseño del frasco, inspirado en una petaca, reforzó la estética moderna que distinguió a la fragancia.

Cuál es el perfume favorito del Rey Carlos

El monarca británico ha elegido Eau Sauvage de Dior, una fragancia que se impuso por su combinación equilibrada de notas cítricas, herbales y florales, y por introducir el hedione, un elemento floral casi revolucionario en su momento. Esa fórmula otorga un carácter fresco, sobrio y al mismo tiempo refinado, y ha resistido el paso del tiempo.

Cuánto cuesta el perfume favorito del Rey Carlos en Argentina

En el mercado argentino, Eau Sauvage se ofrece a precios elevados debido a su perfil premium. Por ejemplo:

  • Dior Eau Sauvage EDT 100 ml cuesta aproximadamente $229.900 en la tienda oficial de Dior en Argentina.
  • En Siempre Farmacias, el mismo frasco de 100 ml está listado en $229.890.
  • Otra versión, más intensa, es la Eau Sauvage Extrême Intense 100 ml, que se puede conseguir en Parfumerie por $125.400.
Perfume Rey Carlos 3
Eau Sauvage introdujo el hedione, una nota floral inédita en perfumes masculinos de los años 60.

Estas cifras muestran que la fragancia real se encuentra en un segmento alto dentro del mercado local, accesible principalmente a quienes están dispuestos a invertir en un clásico de lujo.

