Este es el perfume favorito del Rey Carlos: cuánto sale en Argentina

Eau Sauvage, la fragancia clásica de Dior elegida por Carlos III, revolucionó la perfumería masculina al incorporar hedione.

Su fórmula combina notas cítricas, herbales y florales, lo que la convirtió en un símbolo de elegancia moderna.

El diseño del frasco y su campaña original consolidaron su identidad innovadora dentro del segmento de lujo.

En Argentina, el perfume se comercializa en el rango premium, con precios que rondan los $229.900 para la versión EDT de 100 ml. La elección olfativa del rey Carlos III no es trivial: su perfume preferido es Eau Sauvage, un clásico de la casa Dior que desafía los estereotipos de lo que se esperaba de un monarca en términos de fragancias. Esta fragancia, históricamente significativa, no es solo un símbolo de refinamiento sino también de una apuesta por la originalidad.

La fórmula de Eau Sauvage, elaborada por el perfumista Edmond Roudnitska, combina ingredientes frescos como bergamota y limón con hierbas (romero, albahaca) y lavanda, y destaca por el uso de hedione, un compuesto con aroma de jazmín que en su momento era exclusivo de perfumes femeninos. Esa audacia, aunque no fue publicitada abiertamente en su lanzamiento, resultó clave para su éxito.

También la estética del frasco y la campaña fueron rupturistas: diseñado por Pierre Camin, el envase tiene relieve de vidrio con una banda metálica y un tapón plateado, evocando una petaca de whisky. La campaña de René Gruau mostraba un hombre joven en un baño, envuelto apenas en una toalla, transmitiendo libertad y autenticidad. Esa imagen se asoció a una masculinidad moderna, lejos de la rigidez tradicional.

Cuánto cuesta el perfume favorito del Rey Carlos en Argentina En el mercado argentino, Eau Sauvage se ofrece a precios elevados debido a su perfil premium. Por ejemplo: