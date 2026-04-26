Estampidas y caos en la entrada para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires El piloto correrá en el país por primera vez en un evento que tendrá música en vivo y los fanáticos se agolparon para poder tener un lugar para verlo. Por + Seguir en







Furor por Colapinto en Buenos Aires. Redes sociales

El evento de Franco Colapinto en Buenos Aires reunió a una multitud que superó ampliamente las expectativas, lo que generó un clima de tensión desde horas antes de su inicio. A medida que crecía la ansiedad por conseguir un buen lugar y se generaron estampidas y caos.

En medio de todo el furor, se registraron pequeñas estampidas que encendieron la preocupación entre quienes estaban presentes. Personas apretadas contra vallas, gritos y movimientos bruscos marcaron la dinámica de una jornada que todavía no tuvo su atracción principal.

El evento se realiza desde la mañana hasta la tarde e incluye una Fan Zone para el público, pruebas en la pista y presentaciones musicales. Entre los artistas confirmados se encuentran Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes forman parte del cronograma central del evento.

Debido a la magnitud de la convocatoria prevista, se dispuso un operativo especial en los Bosques de Palermo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los asistentes.