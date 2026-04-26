26 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Estampidas y caos en la entrada para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires

El piloto correrá en el país por primera vez en un evento que tendrá música en vivo y los fanáticos se agolparon para poder tener un lugar para verlo.

Por

Furor por Colapinto en Buenos Aires.

Redes sociales

El evento de Franco Colapinto en Buenos Aires reunió a una multitud que superó ampliamente las expectativas, lo que generó un clima de tensión desde horas antes de su inicio. A medida que crecía la ansiedad por conseguir un buen lugar y se generaron estampidas y caos.

Franco Colapinto corre por primera vez en Buenos Aires: todos los detalles de la exhibición callejera en Palermo
Te puede interesar:

Franco Colapinto corre por primera vez en Buenos Aires: a qué hora arranca la exhibición y dónde verla en vivo

En medio de todo el furor, se registraron pequeñas estampidas que encendieron la preocupación entre quienes estaban presentes. Personas apretadas contra vallas, gritos y movimientos bruscos marcaron la dinámica de una jornada que todavía no tuvo su atracción principal.

El evento se realiza desde la mañana hasta la tarde e incluye una Fan Zone para el público, pruebas en la pista y presentaciones musicales. Entre los artistas confirmados se encuentran Soledad Pastorutti y Luck Ra, quienes forman parte del cronograma central del evento.

Debido a la magnitud de la convocatoria prevista, se dispuso un operativo especial en los Bosques de Palermo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los asistentes.

Horarios del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

  • 09:00 – Apertura de la Fan Zone
  • 11:25 – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli
  • 11:50 – Show musical de Soledad
  • 12:45 – Safety Car | Run I en pista
  • 13:55 – Show musical de Luck Ra
  • 14:30 – Safety Car | Run II en pista
  • 15:15 – Safety Car | Run III en pista
  • 15:55 – Truck Tour en pista
  • 16:15 – Cierre del evento

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Quién es Maia Reficco, la actriz que estaría en una relación con Franco Colapinto

Se siguen alimentando las teorías que los vinculan a ambos

Se filtró la primera foto de Franco Colapinto con Maia Reficco tras negar la relación

play

Nuevas imágenes confirmarían el romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco

El auto de Colapinto será un Lotus E20 modelo 2012.

Presentaron el auto que usará Colapinto para la exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto trae la Fórmula 1 de vuelta a la Argentina. 

Colapinto en Argentina: cuáles son los mejores lugares para verlo gratis

Se esperan chaparrones durante el transcurso del domingo. 

Colapinto Road Show: cómo estará el clima este domingo en CABA

Rating Cero

Estreno destacado y con curiosidad argentina en HBO Max.
play

Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: cómo se llama

Se separó Marti Benza de Martu Ortiz.

Marti Benza confirmó su separación de Martu Ortiz tras seis meses

El actor Richard Madden.

La impresionante transformación de Richard Madden, tras Game of Thrones

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad, Griselda Siciliani también desmintió cualquier tipo de contacto actual con su ex pareja. “No seguimos hablando”, aseguró la protagonista de la serie Envidiosa visiblemente incómoda con el tema.

Se filtró la verdad sobre la foto de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la separación

Uno de los que respondió fue James Gunn, responsable de la saga Guardianes de la Galaxia. Aunque destacó la figura de Scorsese como uno de sus referentes, cuestionó que opinara sin haber visto en profundidad ese tipo de cine.

"No es cine, es más parecido a parques temáticos": un famoso director vuelve a la carga contra Marvel

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

últimas noticias

play
David Alaba, líder y capitán del seleccionado austríaco rumbo al Mundial 2026.

El rival "todoterreno" zurdo que puede ser una pesadilla para la Selección argentina en el Mundial 2026

Hace 8 minutos
play
Estreno destacado y con curiosidad argentina en HBO Max.

Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: cómo se llama

Hace 15 minutos
Todo lo que tenés que saber sobre el Camino del Queso en Córdoba. 

Conocé Córdoba en 2026: en qué consiste el Camino del Queso

Hace 29 minutos
Se separó Marti Benza de Martu Ortiz.

Marti Benza confirmó su separación de Martu Ortiz tras seis meses

Hace 32 minutos
Una escapada en la naturaleza a poco más de una hora de la Ciudad. 

La escapada desconocida cerca de Buenos Aires que tiene mucho verde y cada vez crece más

Hace 37 minutos