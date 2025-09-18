18 de septiembre de 2025 Inicio
Estaba viviendo un buen momento en el fútbol y recibió un disparo en la cabeza que lo cambió todo

El futbolista se preparaba para jugar en un grande de Europa y representar a su selección en un Mundial, pero un atentado frustró su carrera. Hoy se dedica a dar charlas motivacionales para jóvenes.

Este jugador es un histórico de la Selección de Paraguay.

El delantero Salvador Cabañas estaba atravesando el mejor momento de su carrera: iba a representar a la Selección de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica y tenía un precontrato firmado con el Manchester United. Pero el 25 de enero de 2010 recibió un disparo en la cabeza que lo cambió todo.

Según los reportes policiales, todo ocurrió en un bar de la ciudad de México luego de que el jugador discutiera con el narcotraficante José Jorge Balderas Garza, alias 'J.J.'. Alrededor de las 6, los empleados encontraron a Cabañas tirado en el piso con un disparo en la sien de un arma calibre .38.

El futbolista permaneció en coma durante unos 10 días. Hasta la actualidad, el proyectil sigue alojado en el lóbulo izquierdo de su cerebro, donde tiene una importante cicatriz. Cabañas inició su rehabilitación en marzo de 2010 y trató de retomar su carrera, pero nunca pudo volver a jugar al máximo nivel.

Salvador Cabañas

Quién es Salvador Cabañas, el futbolista paraguayo que recibió un disparo en la cabeza

Salvador Cabañas Ortega nació en Itauguá, Paraguay, el 5 de agosto de 1980. Debutó en Primera en el club 12 de Octubre, con 18 años, y luego fue transferido brevemente a Guaraní. En el 2000 llegó al Audax Italiano de Chile, donde se consagró como el máximo goleador del Torneo Apertura 2003.

Ese mismo año pasó al Jaguares de México e hizo historia: se convirtió en el máximo goleador del club con 50 tantos. En 2006 fue comprado por el América, donde fue el goleador de la Copa Libertadores de América dos años consecutivos, en las ediciones de 2007 y 2008.

En paralelo, Cabañas disputó 44 partidos con la Selección de Paraguay entre 2004 y 2010, en los que metió 10 goles. Jugó el Mundial de Alemania 2006 y la Copa América 2007 e iba a ser convocado para el Mundial de Sudáfrica, pero el atentado interrumpió su carrera.

Tras recuperarse, Cabañas regresó a 12 de Octubre y salió campeón de la tercera división paraguaya en 2012. También pasó por General Caballero, de la segunda división, y por el Tanabi Esporte Clube de la cuarta división de Brasil. Se retiró en 2014 y ahora brinda charlas motivacionales para jóvenes.

