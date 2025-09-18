Murió Walter Saavedra, emblemático relator que dejó una huella en el fútbol El periodista deportivo, conocido como "el poeta del gol", falleció en las primeras horas de este jueves a los 68 años. Por







Saavedra, reconocido relator. X: @SolPlay915

El relator Walter "Gol" Saavedra falleció este jueves a los 68 años y generó una enorme conmoción en el periodismo deportivo de Argentina. Conocido como "el poeta del gol", fue un emblemático narrador de los partidos de Primera División -en especial la campaña de Boca-, torneos internacionales y la Selección argentina.

Oriundo de Mar del Plata, Saavedra se destacó por el contenido de sus relatos en los que utilizaba diferentes recursos literarios como la poesía, pero también incluía datos históricos y dosis de humor. Además, también se animó a la escritura y en 2001 publicó el libro Hambre de gol, en coautoría con Claudio Cherep. Allí incluyó el poema Nunca jamás, que fue traducido a varios idiomas.

"Cantame, cantame Walter, cantame un gol", fue una de las frases icónicas que acompañaban las transmisiones que realizó Saavedra en diferentes radios como El Mundo, Splendid, América, Colonia, Rivadavia, Nacional, Belgrano y Mitre. Dentro de su trayectoria se destaca la cobertura de las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Numerosos colegas despidieron al reconocido periodista. Uno de ellos, Leonardo Gentili, llenó de elogios a Saavedra: "Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol, que ya no serán lo mismo sin él".

