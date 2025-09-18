18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Murió Walter Saavedra, emblemático relator que dejó una huella en el fútbol

El periodista deportivo, conocido como "el poeta del gol", falleció en las primeras horas de este jueves a los 68 años.

Por
Saavedra

Saavedra, reconocido relator.

X: @SolPlay915

El relator Walter "Gol" Saavedra falleció este jueves a los 68 años y generó una enorme conmoción en el periodismo deportivo de Argentina. Conocido como "el poeta del gol", fue un emblemático narrador de los partidos de Primera División -en especial la campaña de Boca-, torneos internacionales y la Selección argentina.

España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo
Te puede interesar:

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder

Oriundo de Mar del Plata, Saavedra se destacó por el contenido de sus relatos en los que utilizaba diferentes recursos literarios como la poesía, pero también incluía datos históricos y dosis de humor. Además, también se animó a la escritura y en 2001 publicó el libro Hambre de gol, en coautoría con Claudio Cherep. Allí incluyó el poema Nunca jamás, que fue traducido a varios idiomas.

"Cantame, cantame Walter, cantame un gol", fue una de las frases icónicas que acompañaban las transmisiones que realizó Saavedra en diferentes radios como El Mundo, Splendid, América, Colonia, Rivadavia, Nacional, Belgrano y Mitre. Dentro de su trayectoria se destaca la cobertura de las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Numerosos colegas despidieron al reconocido periodista. Uno de ellos, Leonardo Gentili, llenó de elogios a Saavedra: "Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol, que ya no serán lo mismo sin él".

La despedida a Walter "Gol" Saavedra en redes sociales

Leo Gabes sobre Saavedra
Despedida de Colón a Saavedra
Walter Saavedra despedida de Gentili
Walter Saavedra despedida de Centra
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jugador es un histórico de la Selección argentina.

Fue un emblema de la Selección argentina y rechazó a Barcelona y Real Madrid

Este jugador compartió vestuario con Lionel Messi en el Barcelona entre 2011 y 2014.

Lamine Yamal y un elogio inesperado para un ex River: "Me encanta"

En San Lorenzo renunciaron 13 dirigentes de manera masiva y San Lorenzo quedó en acefalía 

San Lorenzo en crisis: cómo sigue el club tras quedar acéfalo

España viene de ser campeón en la Eurocopa.

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

Este miércoles se jugará el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Monumental

River abre la complicada serie ante Palmeiras en el Monumental

Luego del retiro en 2023, se volcó a la dirección deportiva y al entrenamiento.

Brilló en equipos humildes del fútbol argentino, se fue a Europa y ahora trabaja en el Federal A

Rating Cero

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Con una simple camisa blanca, Nicole Neumann mostró cómo adaptar un outfit de gimnasio a una salida casual.

Será furor en primavera: el look sporty chic que lució Nicole Neumann

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Con un nuevo tatuaje inspirado en la cultura japonesa, el periodista volvió a mostrar su interés por el arte corporal.

La impresionante transformación de Alejandro Fantino: así se veía en sus inicios como relator

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

últimas noticias

El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 9 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 25 minutos
España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder

Hace 29 minutos
El dólar oficial cotiza cercano a los $1500. 

Tras tocar el techo de la banda, el dólar oficial se acerca cada vez más a los $1.500.

Hace 33 minutos
play

Coimas en ANDIS: levantaron el secreto de sumario

Hace 38 minutos