Fue un emblema de la Selección argentina y rechazó a Barcelona y Real Madrid

Representó al país en Mundiales y Copas América, es uno de los futbolistas con más presencias en la Selección. Hoy sigue vinculado al fútbol desde una función dirigencial.

Este jugador es un histórico de la Selección argentina.

Este jugador es un histórico de la Selección argentina.

Una de las figuras más importantes que surgió del fútbol argentino en las últimas décadas es Javier "Pupi" Zanetti. Emblema de la Selección argentina, está fuertemente identificado con el Inter de Milán, club en el que jugó casi 20 años, a tal punto que incluso rechazó al Barcelona y al Real Madrid.

El defensor debutó en 1992 en Talleres de Remedios de Escalada y luego jugó en Banfield, las únicas dos camisetas que usó en el país. En junio de 1995 fue comprado el Inter y ya no se fue: estuvo como jugador hasta su retiro, que se dio en 2014, y hoy en día es el vicepresidente de la institución.

Aunque en esas casi dos décadas tuvo ofertas de otros grandes de Europa, Pupi siempre dijo que no sin dudar. "Tuve posibilidades de ir al Real Madrid, al Manchester, al Barcelona, pero uno pone en la balanza no solo la parte económica sino cómo está uno, cómo se siente en el lugar en el que está", explicó a Infobae.

"Para mí, el Inter es familia porque es lo primero que yo sentí cuando llegué, y es lo primero que uno busca siendo extranjero: que te abran las puertas, que te abracen. Y yo sentí todo eso del Inter", remarcó el exfutbolista, que eligió quedarse en el club a pesar de los bajones futbolísticos.

Javier Zanetti, Selección argentina

"Cuando me llegan estas oportunidades, era un momento que el Inter no ganaba mucho a nivel títulos. Pero yo decía: 'No, yo me quiero quedar porque quiero dejar mi huella acá'. Y la verdad es que después, con el tiempo, me di cuenta que esa fue una decisión acertada", reflexionó.

Los números del Pupi Zanetti en la Selección argentina

Pupi Zanetti debutó en la Selección argentina en noviembre de 1994, en un amistoso contra Chile que terminó con victoria albiceleste por 3 a 0. Representó al país en dos Copas Confederaciones (1995 y 2005), cinco Copas América (1995, 1999, 2004, 2007 y 2011) y dos Copas del Mundo (1998 y 2002), y ganó los Juegos Panamericanos de 1995.

Jugó 142 partidos y durante mucho tiempo fue el futbolista con más presencias en la Selección, pero actualmente está cuarto en el ranking histórico por detrás de Ángel Di María (145), Javier Mascherano (147) y Lionel Messi (194). En esos encuentros convirtió cinco goles.

