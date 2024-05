Esequiel Barco explicó su polémico festejo tras el gol para River: "Fue de desahogo para..."

En diálogo con TNT Sports, el exmediocampista de Independiente explicó la razón de su festejo. "Fue de desahogo para mi familia, porque mi mujer y mi hija estaban en la tribuna", expresó.

En tal sentido, destacó que ansiaba anotar nuevamente y expuso el mensaje que recibió del resto del plantel de River: "Esperaba mucho este gol. Se estaba haciendo desear. En el primer tiempo tuve tres ocasiones mano a mano y no pude convertir. Mis compañeros me dijeron que había que seguir insistiendo. Me lo propuse y traté de ayudar al equipo desde donde me tocó".

Ezequiel Barco pudo volver a convertir con la camiseta de River y no ocultó su alegría tras la goleada ante Central Córdoba.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/rP5xxs1To6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 12, 2024

El gol de Esequiel Barco para River contra Central Córdoba y su festejo