Escándalo en Manchester United por las críticas de Lisandro Martínez: las respuestas de Wayne Rooney y Río Ferdinand

El defensor apuntó contra la dirigencia por el mercado de pases de la temporada, reclamó mayor ambición tras la derrota con Atlético de Madrid por la segunda fecha de la Champions League: “Es molesto y decepcionante venir aquí”.

La derrota de Manchester United ante Atlético de Madrid por la segunda fecha de la Champions League hizo explotar a Lisandro Martínez , quien criticó a la dirigencia , y despertó el escándalo entre exreferentes del conjunto inglés . Además, peligra su continuidad en los Red Devils.

El United perdió por 2 a 0 en condición de visitante ante el conjunto español y post partido , el defensor argentino arremetió contra el mercado de pases de la temporada, reclamó mayor ambición al equipo y no ocultó su frustración por el actual presente . “Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”, lanzó Licha y analizó: “La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre”.

El entrerriano cuestionó la respuesta del club en el mercado de pases, reclamó mayor ambición y sostuvo que la discusión sobre las responsabilidades no debe limitarse a los futbolistas ni al entrenador Michael Carrick. “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, afirmó.

Al mismo tiempo, relacionó el rendimiento del equipo con la falta de incorporaciones para competir al máximo nivel: “ Esperábamos más desde arriba , que traigan más jugadores para competir , porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”.

Por otra parte, hizo un mea culpa en cuanto al rendimiento del equipo y no pudo ocultar su frustración por el desempeño del equipo en Madrid: “ Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble; es decepcionante. No estamos jugando bien como equipo . El lenguaje corporal; perdemos tres o cuatro oportunidades y somos negativos”.

Estas declaraciones hicieron eco en toda Inglaterra al punto que Sky Sports puso en duda el futuro del defensa en el club al informar que “la directiva de la entidad tiene dudas en si renovar su contrato, que acaba este próximo verano de 2027”. Además, el mismo medio británico indicó que las palabras del campeón en Qatar 2022 tampoco cayeron bien en el vestuario, ya que algunos jugadores se molestaron al verse señalados y denigrados.

Ídolos de Manchester United apuntaron contra Lisandro Martínez tras la derrota en Madrid

Tras las duras declaraciones de Lisandro Martínez tras la derrota ante Atlético de Madrid por Champeons League, varios ídolos de Manchester United salieron al cruce del defensor argentino y no tuvieron piedad a la hora de dar su punto de vista ante la situación del club.

Uno de los históricos del club que no se quedó callado es nada más ni nada menos que el exgoleador, Wayne Rooney, quien consideró que Martínez se había excedido con sus declaraciones y sostuvo que el reclamo tendría que haberse planteado puertas adentro: “Fue demasiado lejos”.

“Los hinchas quieren escuchar a los jugadores y ver que les importa el club. Se nota que a él le importa y que quiere que se invierta más dinero en otros futbolistas, pero, si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que se vaya”, analizó y criticó el rendimiento del ex – Defensa y Justicia.

Por su parte, en su podcast The Good, The Bad & The Football, Paul Scholes también recogió el guante que lanzó el central lo criticó sin pelos en la lengua: “Hemos tenido a los mismos centrales durante dos o tres años y sabemos que no se puede tener éxito con ellos. Nunca, jamás, se puede ganar la Premier League con ellos. El gol del sábado fue un claro ejemplo: sabemos que Lisandro Martínez es un buen futbolista, pero que tu defensa central sea intimidado de esa manera fue puramente físico. Martínez, es un crimen, es increíble cómo permitió que marcaran ese gol. El Manchester United necesita una nueva defensa de cuatro, necesita una nueva defensa de cuatro”.

En tanto, Rio Ferdinand, otro de los referentes de la historia del gigante del fútbol inglés añadió en su canal de YouTube: “Está peleando con el hombre en lugar de ir a por el balón, cuando ya está en desventaja por su altura”.