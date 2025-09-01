1 de septiembre de 2025 Inicio
Escándalo tras la derrota del Inter Miami de Messi: Suárez se peleó y escupió a un colaborador de Seattle Sounders

El uruguayo no contuvo su enojo tras la derrota por 3 a 0: comenzó la pelea contra un rival y tuvo una repudiable actitud con el cuerpo técnico. Hubo insultos, empujones y agresiones entre los futbolistas.

Seattle Sounders le ganó la final a Inter Miami por 3 a 0

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders y Lionel Messi se perdió la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés. Pero la felicidad de los locales quedó empeñada por la gresca que se generó tras el final, donde Luis Suárez fue el protagonista de la pelea.

En caso de ganar, Inter Miami pasaría a encabezar la tabla de clubes con más títulos en la corta historia del certamen.
Messi en busca de un nuevo título con Inter Miami: cómo ver en vivo la final de la League Cup

Seattle se puso en ventaja en la primera etapa de la mano de Osaze De Rosario, y más allá de que Messi y Tadeo Allende tuvieron oportunidades claras para igualar el marcador, no le alcanzó. Ya en la segunda etapa, el equipo del norte del país sentenció el partido con los tantos de Álex Roldán y Paul Rothrock.

Una vez finalizado el cotejo, el delantero no pudo ocultar su enojo: primero increpó a los jugadores rivales entre insultos, empujones y agarrones. En medio de la tagana, varios compañeros fueron a defender al uruguayo, como el español, Sergio Busquet, que, con las revoluciones a mil, le pegó un cachetazo a un rival.

Pero no todo quedó ahí, sino que otros argentinos quedaron involucrados cuando varios argentinos involucrados: Baltasar Rodríguez le pegó a un jugador de Seattle, Tomás Avilés se agarró con un rival y terminó en el piso, y Marcelo Weigandt también intervino para defender a sus compañeros.

Pero otras de las escenas que quedaron en la mira de todos y expuso una vez más al Pistolero fue cuando se cruzó con un integrante del cuerpo técnico de los Sounders y, tras un intercambio de insultos, terminó escupiéndolo.

Los antecedentes de Luis Suárez enojado agrediendo a un rival

Luis Suárez no es la primera vez que protagoniza agresiones dentro del campo de juego. En el Mundial de Brasil 2014, en el duelo entre Uruguay e Italia, el delantero le mordió la espalda a Giorgio Chiellini.

Por dicha acción, el delantero fue suspendido por nueve partidos oficiales con Uruguay, prohibición de ejercer “cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra clase)” durante cuatro meses; prohibición de ingresar a los recintos de cualquier estadio mientras durara la sanción, incluyendo en los que jugara Uruguay y le aplicaron una multa de 100.000 francos suizos.

suarez Chiellini

Ahora se espera que las autoridades también le apliquen un duro castigo, tanto a él como a otros compañeros suyos.

