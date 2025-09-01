Escándalo tras la derrota del Inter Miami de Messi: Suárez se peleó y escupió a un colaborador de Seattle Sounders El uruguayo no contuvo su enojo tras la derrota por 3 a 0: comenzó la pelea contra un rival y tuvo una repudiable actitud con el cuerpo técnico. Hubo insultos, empujones y agresiones entre los futbolistas. Por







Seattle Sounders le ganó la final a Inter Miami por 3 a 0

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders y Lionel Messi se perdió la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés. Pero la felicidad de los locales quedó empeñada por la gresca que se generó tras el final, donde Luis Suárez fue el protagonista de la pelea.

Seattle se puso en ventaja en la primera etapa de la mano de Osaze De Rosario, y más allá de que Messi y Tadeo Allende tuvieron oportunidades claras para igualar el marcador, no le alcanzó. Ya en la segunda etapa, el equipo del norte del país sentenció el partido con los tantos de Álex Roldán y Paul Rothrock.

Una vez finalizado el cotejo, el delantero no pudo ocultar su enojo: primero increpó a los jugadores rivales entre insultos, empujones y agarrones. En medio de la tagana, varios compañeros fueron a defender al uruguayo, como el español, Sergio Busquet, que, con las revoluciones a mil, le pegó un cachetazo a un rival.

Embed Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.



Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face.



pic.twitter.com/bPaT8gVHYM — All Fútbol MX (@AllFutbolMX) September 1, 2025 Pero no todo quedó ahí, sino que otros argentinos quedaron involucrados cuando varios argentinos involucrados: Baltasar Rodríguez le pegó a un jugador de Seattle, Tomás Avilés se agarró con un rival y terminó en el piso, y Marcelo Weigandt también intervino para defender a sus compañeros.

Embed Ok, mls needs to do something about this.



Suarez spit on a Seattle coaching staff, and went up to a Seattle staff and put him in a headlock. And Maimi escalated the fight.



MLS wake up. pic.twitter.com/mzmDf274Mo — Goal_yay (@Goal_yay) September 1, 2025 Pero otras de las escenas que quedaron en la mira de todos y expuso una vez más al Pistolero fue cuando se cruzó con un integrante del cuerpo técnico de los Sounders y, tras un intercambio de insultos, terminó escupiéndolo.