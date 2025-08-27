27 de agosto de 2025 Inicio
Cristiano Ronaldo rompió otro récord: dolor de cabeza para Messi

El portugués alcanzó una marca histórica a nivel de clubes. Está a 61 goles de un registro que nadie logró antes.

Por
El astro portugués acumula 801 goles oficiales en clubes a lo largo de su carrera profesional.
El astro portugués acumula 801 goles oficiales en clubes a lo largo de su carrera profesional.

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo sus páginas en la historia del fútbol y dejando su huella en los registros históricos. A los 40 años, el portugués volvió a demostrar que su capacidad goleadora no entiende de edad y alcanzó un récord que ningún otro jugador había conseguido hasta ahora.

En la final de la Supercopa de Arabia Saudita, aunque su equipo Al Nassr no logró quedarse con el título, CR7 dejó su huella. A los 41 minutos del primer tiempo, convirtió un penal que no solo abrió el marcador, sino que le permitió alcanzar los 100 tantos con la camiseta del club saudí.

Con esa conquista, el delantero se convirtió en el primer futbolista de la historia en anotar al menos un centenar de goles en cuatro instituciones distintas, un hito que lo coloca en un lugar único frente a todos sus contemporáneos, incluida su eterna competencia con Lionel Messi.

Hoy, Ronaldo suma 939 goles en 1282 partidos oficiales. Le restan 61 conquistas para llegar a la cifra soñada de 1000 tantos, lo que lo convertiría en el primer jugador en lograrlo en toda la historia del fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo

Los números de Cristiano Ronaldo en cada club

La carrera de Cristiano comenzó en el Sporting de Lisboa, donde disputó 31 encuentros y convirtió 5 goles. Su explosión llegó en el Manchester United, club en el que tuvo dos etapas: la primera con 118 goles en 292 partidos y la segunda con 27 en 54 presentaciones, alcanzando un total de 145.

En el Real Madrid firmó su etapa más gloriosa: 450 gritos en 438 partidos, con un promedio superior a un gol por encuentro. Luego, en la Juventus, mantuvo su vigencia con 101 goles en 134 compromisos.

Diogo Jota Cristiano Ronaldo

Ya en Medio Oriente, con la camiseta de Al Nassr, alcanzó rápidamente el centenar de tantos en 113 partidos oficiales. A esa cifra se suma su producción con la Selección de Portugal, donde lleva 138 goles, consolidándose como el máximo artillero histórico de selecciones nacionales.

En total, el astro portugués acumula 801 goles oficiales en clubes a lo largo de su carrera profesional y mantiene viva la carrera por un récord que podría ser eterno: convertirse en el primer futbolista en superar la barrera de los mil goles.

