20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viene con aumento: revelan cual será el sueldo de Colapinto durante 2026

La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 no solo asegura su lugar en la máxima categoría del automovilismo, sino que también implica un significativo salto en sus ingresos.

Por
Colapinto mejorará su sueldo para 2026

Colapinto mejorará su sueldo para 2026

Para la temporada 2026, luego de su debut y con la confirmación de su continuidad, se proyecta que el sueldo base de Franco Colapinto en Alpine oscilará entre 1,5 y 2 millones de dólares.

La 22° fecha de la Fórmula 1 se correrá en Estados Unidos, en el Gran Premio de Las Vegas.
Te puede interesar:

Alpine presentó un llamativo cambio en el diseño del auto de Colapinto para Las Vegas

Esta cifra representa una mejora respecto a los montos que suelen percibir los pilotos novatos (rookies) o los que compiten en equipos más pequeños, cuyos salarios se ubican generalmente entre 500 mil y 1 millón de dólares.

Es importante destacar que el verdadero beneficio económico para el argentino radicará en su rendimiento, ya que los contratos de F1 incluyen bonificaciones por resultados (puntos, podios, etc.).

A pesar del notable incremento, su salario se mantiene alejado de las grandes figuras de la parrilla, como su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien gana alrededor de 10 millones de dólares.

La diferencia es aún mayor con las estrellas de la categoría:

  • Max Verstappen (Red Bull): está cerca de los 65 millones de dólares.

  • Lewis Hamilton (Ferrari, a partir de 2026): estará alrededor de los 60 millones de dólares

  • Charles Leclerc (Ferrari), hoy ronda los 34 millones.

Así como le sucederá a Franco, estos valores son cifras de base, ya que los pilotos pueden acceder a contratos publicitarios, complimiento de objetivos y otros puntos que pueden acrecentar sus ingresos.

Para Colapinto, la confirmación en Alpine y el aumento salarial son pasos fundamentales que le permitirán consolidarse en la élite del automovilismo mundial, sumando a su ingreso base los esenciales patrocinadores personales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La sede de Alpine, se ubica en Francia.

Fórmula 1: sospechas de espionaje en Alpine, tras el ingreso de dos desconocidos en su fábrica

Deportivo Madryn obtuvo una polémica victoria antre Morón por la semifinal del reducido de la Primera Nacional.

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió a nueve jugadores tras la batalla campal entre Morón y Deportivo Madryn

Sanma perdió 3-1 con Deportivo Merlo de local, el finde pasado.

Escándalo en el Ascenso: San Martín de Burzaco echó a casi todo el plantel por "falta de actitud"

A pesar del momento institucional, San Lorenzo está en playoffs.

La AFA al rescate: pagó los sueldos de los jugadores de San Lorenzo y evitó la salida de su goleador

Franco Mastantuono recordó su etapa en River.

La chicana de Franco Mastantuono a Boca: "River le ha ganado mucho últimamente"

Estos son los 15 futbolistas más caros del fútbol argentino

Estos son los 15 futbolistas más caros del fútbol argentino

Rating Cero

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

La modelo detalló las prioridades que tiene su vida familiar en este momento.
play

El detalle que sorprendió a sus seguidores: Pampita explicó por qué gasta tanto en alquiler

Flor Vigna se desvinculó de la productora de Ulises Bueno por un productor

Flor Vigna apareció tras dejar la productora de Ulises Bueno: "Con él está todo bien"

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

últimas noticias

Donald Trump firmó la legislación que obliga al Departamento de Justicia a revelar los documentos del caso Epstein

Donald Trump cedió: ordenó publicar los archivos secretos de Jeffrey Epstein

Hace 1 hora
Deportivo Madryn obtuvo una polémica victoria antre Morón por la semifinal del reducido de la Primera Nacional.

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió a nueve jugadores tras la batalla campal entre Morón y Deportivo Madryn

Hace 1 hora
La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

Violento asalto a una de las hijas de Mariano Grondona en su casa de San Isidro

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3832 del miércoles 19 de noviembre de 2025

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.323 del miércoles 19 de noviembre de 2025

Hace 1 hora