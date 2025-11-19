Loto Plus: resultado del sorteo 3832 del miércoles 19 de noviembre de 2025

Este miércoles 19 de noviembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados. La modalidad Sale o Sale repartió $4.271.131 para 7 ganadores, cada uno.
Este miércoles 19 de noviembre de 2025 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
NÚMERO PLUS 3
Los números ganadores fueron: 12 - 13 - 19 - 30 - 33 - 40
6 aciertos: vacante. Premio: $632.705.197
5 aciertos: 5 ganadores. Premio: $2.321.485
4 aciertos: 323 ganadores. Premio: $7.187
Los números ganadores fueron: 05 - 10 - 15 - 26 - 38 - 41
6 aciertos: vacante. Premio: $5.685.423.578
5 aciertos: 8 ganadores. Premio: $1.450.928
4 aciertos: 331 ganadores. Premio: $7.013
Los números seleccionados fueron: 00 - 09 - 10 - 13 - 19 - 42
6 aciertos: vacante. Premio: $1.895.992.494
Los números ganadores fueron: 07 - 14 - 38 - 41 - 44 - 45
5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $4.271.131
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 22 de noviembre a las 22. POZO ESTIMADO: $24.870.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del Juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.