Quini 6: resultados del sorteo 3.323 del miércoles 19 de noviembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto. Ganadores del Siempre Sale se llevaron más de $24 millones, cada uno.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 19 de noviembre de 2025

Números ganadores: 12 - 14 - 24 - 29 - 37 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.448.145.815

5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $1.777.261

4 aciertos: 1.067 ganadores. Premio: $8.494

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 19 de noviembre de 2025

Números ganadores: 03 - 18 - 29 - 30 - 33 - 34

6 aciertos: Vacante. Premio: $2.840.970.258

5 aciertos: 18 ganadores. Premio: $1.678.525

4 aciertos: 1.094 ganadores Premio: $8.284

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 19 de noviembre de 2025

Números ganadores: 04 - 05 - 10 - 32 - 35 - 39

6 aciertos: vacante. Premio: $6.884.342.604

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 12 de noviembre de 2025

Números ganadores: 22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43

5 aciertos: 11 ganadores. Premio: $24.635.542

Pozo extra: resultado del miércoles 19 de noviembre de 2025

Números ganadores: 03 - 04 - 05 - 10 - 12 - 14 - 18 - 24 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 45

6 aciertos: 1.097 ganadores. Premio $118.505

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.324 del Quini 6 se realizará del domingo 23 de noviembre a las 21.15. Pozo estimado: $12.700 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

