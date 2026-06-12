Conmoción en el Mundial 2026: murió un hincha alemán en las afueras del Estadio Azteca durante la ceremonia inaugural

El aficionado estaba paseando por las inmediaciones de la cancha en el inicio de la Copa del Mundo y habría sufrido un infarto. Los médicos intentaron reanimarlo sin éxito.

El inicio del Mundial 2026 quedó marcado por una triste noticia y se trató de la muerte de un hincha alemá n en las inmediaciones del Estadio Azteca durante el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. El hombre de 81 años habría sufrido un infarto y los médicos intentaron reanimarlo sin éxito.

La Sala de Crisis de CDMX lo confirmó: “Hubo una situación de crisis en Rampa 2 del Estadio Banorte, CDMX, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento . Se realiza enlace con autoridades consulares".

El hombre habría sufrido un infarto y en los videos de redes sociales se ve al personal médico realizarle las maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarle la vida. El fallecimiento se dio al mismo tiempo que la ceremonia dentro de la cancha.

Lamentable suceso en el #EstadioBanorte . Un ciudadano alemán de 81 años falleció por infarto. Paramédicos intentaron reanimarlo sin éxito. El cuerpo y sus familiares esperan servicios forenses. Nuestras condolencias #DescansaEnPaz #EstadioAzteca #Mexico #Inauguracion … pic.twitter.com/utdhm9PwYe

Se confirmó que no se trató de una muerte relacionada con disturbios ni incidentes en los accesos del estadio por la gran cantidad de personas que llegaron al estadio para estar presentes en la apertura del Mundial.

Una dura noticia golpeó al fútbol brasilero y se trata de la pérdida de un campeón del mundo. Hércules Brito Ruas , el defensor del tricampeón en México 1970, murió en Río de Janeiro a los 86 años. Su familia lo confirmó a través de sus redes sociales con un triste mensaje.

“Con mucha tristeza anunciamos la muerte de nuestro campeón del mundo. Damos las gracias a todos por sus oraciones y mensajes de apoyo. Pronto anunciaremos el día, ubicación y hora del funeral”, indicaron en el posteo de su cuenta oficial.

Embed - Hércules Brito Ruas on Instagram: "É COM IMENSA TRISTEZA QUE COMUNICAMOS O FALECIMENTO DO NOSSO CAMPEÃO DO MUNDO. AGRADECEMOS A TODOS PELAS ORAÇÕES E AS MENSAGENS DE APOIO E CARINHO. EM BREVE COMUNICAREMOS DIA, LOCAL E HORÁRIO DO SEPULTAMENTO. " View this post on Instagram

El futbolista tenía 86 años y estaba internado desde el 14 de mayo en el Hospital Casa Ilha Governador con un cuadro de neumonía provocado por una bacteria de alta resistencia. Su familia fue actualizando su estado de salud en redes sociales.

El futbolista jugó en Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athlético Paranense. Fueron ocho años con la Selección brasilera, entre 1964 y 1972 con un total de 61 partidos. Fue campeón en México en 1970.