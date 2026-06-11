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11 de junio de 2026 Inicio

Video: Nery Pumpido fue homenajeado en el Estadio Azteca por los 40 años de México '86

El exarquero de la Selección argentina recibió un reconocimiento honorífico de parte de la FIFA durante el entretiempo del partido inaugural. No faltó el recuerdo de Diego Armando Maradona.

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Pumpido junto a Maradona en México 86.

Pumpido junto a Maradona en México '86.

La FIFA homenajeó este jueves al exarquero Nery Pumpido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México por el 40° aniversario del campeonato del mundo de 1986. El acto ocurrió en el entretiempo del encuentro entre México y Sudáfrica, correspondiente a la actual Copa del Mundo 2026, que terminó con un triunfo 2-0 para los locales.

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El actual Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Conmebol pisó el centro del campo de juego ante el aplauso del público. El exfutbolista asistió en representación de todo el plantel campeón bajo la conducción técnica de Carlos Bilardo.

Tras el reconocimiento, el protagonista recordó el histórico torneo y evocó a la figura de su compañero de equipo Diego Maradona. "Estoy agradecido a este estadio y a este país, que me dieron el mejor título del mundo hace 40 años", expresó con emoción.

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Además, el guardameta destacó el segundo tanto del capitán argentino a los ingleses en aquel escenario. "En este arco, Diego Maradona hizo el mejor gol de todos los tiempos. Recuerdo aquel día con mucha emoción. Es algo que nunca se olvida", manifestó desde el césped.

pumpido

Alejandro Domínguez celebró el homenaje a Nery Pumpido

El presidente de la Conmebol se sumó a las felicitaciones a través de un video publicado en sus redes sociales. "Hoy le tocó a Nery recibir un reconocimiento a él personalmente, pero en nombre de toda esa selección del '86, de toda la Argentina, de todo el continente sudamericano", señaló el dirigente.

El titular de la confederación remarcó la importancia del agasajado dentro de la institución deportiva actual. "Orgullosísimo de que Nery sea parte de nuestra Conmebol, sea parte de la gente que hizo la historia, que nos enseñó a creer en grande", afirmó el directivo.

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Por último, el mandatario proyectó sus expectativas sobre los equipos de la región en el torneo actual. "Ya por empezar este Mundial que genera muchas expectativas, pero sobre todo para nosotros los sudamericanos, que por primera vez vamos a tener seis selecciones. Y las seis selecciones tienen las condiciones de creer en grande y llegar a la final. En particular, yo sueño, cuando termine este Mundial, volver con la copa a casa. Los quiero mucho y seguimos en contacto", sostuvo.

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