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12 de junio de 2026 Inicio

Rating del Mundial 2026: cuál fue el canal más elegido por el público

El primer día de competencia de la Copa del Mundo tuvo su ganador en la cancha, pero también en la televisión. ¿Cómo midió el debut?

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¿Qué canal lideró el rating?

¿Qué canal lideró el rating?

El primer día de transmisión del Mundial 2026 tuvo su pico más alto para la ceremonia de apertura con la presencia de artistas como Shakira y Maná, pero en el recuento del día hubo un canal que fue más elegido por la gente entre todos los que emiten los partidos.

Hoy debutan Canadá y Estados Unidos.
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Los televidentes de Telefe se duplicaron gracias al Mundial porque el promedio del día, con corte hasta las 21:50 fue de 12.8 puntos en general. Mientras que el promedio del día de TyC Sports –también hasta ese horario- se ubicó en 2.6 puntos.

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Lo cierto es que el partido entre Corea del Sur y Chequia fue emitido por TyC y no por Telefe, quien en ese momento daba Gran Hermano y caía a menos de 10 puntos de promedio. El canal de cable promedió los 7 puntos y tuvo picos de 9.

La expectativa está puesta en el debut de la Selección argentina. El partido será el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo: qué canción eligió

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi utilizó sus redes sociales y realizó una publicación que musicalizó con una canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a una semana de la muerte del ícono del rock argentino.

Si bien, el día de su muerte, Messi se expresó en una historia de Instagram y publicó una foto del Indio, en este caso utilizó una canción de él para mostrar el entrenamiento de la Selección. Encuentro con un ángel amateur, eligió el rosarino.

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"Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí y solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza. Un ángel sonso, amateur me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando", dice la parte de la canción que eligió.

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