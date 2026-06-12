Rating del Mundial 2026: cuál fue el canal más elegido por el público El primer día de competencia de la Copa del Mundo tuvo su ganador en la cancha, pero también en la televisión. ¿Cómo midió el debut? Por Agregar C5N en









¿Qué canal lideró el rating?

El primer día de transmisión del Mundial 2026 tuvo su pico más alto para la ceremonia de apertura con la presencia de artistas como Shakira y Maná, pero en el recuento del día hubo un canal que fue más elegido por la gente entre todos los que emiten los partidos.

Los televidentes de Telefe se duplicaron gracias al Mundial porque el promedio del día, con corte hasta las 21:50 fue de 12.8 puntos en general. Mientras que el promedio del día de TyC Sports –también hasta ese horario- se ubicó en 2.6 puntos.

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Una jornada mundialista, muy satisfactoria para @telefe (sobre todo).



EL PROMEDIO DEL DÍA

(Con corte a las 21:49) es de 12.8



Mientras que el PROMEDIO DEL DÍA

de @TyCSports es de 2.6 y se posiciona TERCERO a NIVEL NACIONAL



La audiencia de #Telefe se… pic.twitter.com/iaiEIaswBM — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) June 12, 2026 Lo cierto es que el partido entre Corea del Sur y Chequia fue emitido por TyC y no por Telefe, quien en ese momento daba Gran Hermano y caía a menos de 10 puntos de promedio. El canal de cable promedió los 7 puntos y tuvo picos de 9.

La expectativa está puesta en el debut de la Selección argentina. El partido será el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo: qué canción eligió A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi utilizó sus redes sociales y realizó una publicación que musicalizó con una canción del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a una semana de la muerte del ícono del rock argentino.