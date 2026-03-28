29 de marzo de 2026 Inicio
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Insólito blooper en MotoGP: ganó la carrera sprint y se cayó en la vuelta de honor

Se trata del excampeón del mundo Jorge Martín, que volvió a la victoria de una carrera sprint tras más de 500 días en Austin, Texas, y en la celebración perdió el control de su Aprilia.

Por
El español

El español, de 28 años, fue campeón del mundo de Moto GP en 2024.

Uno de los momentos más insólitos se vivió en la tercera jornada del campeonato mundial de motociclismo Moto GP, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, tras el triunfo del español Jorge Martín en la carrera sprint: el piloto volvió al triunfo después de 500 días y en la vuelta de honor perdió el control de su moto y se cayó en el medio de la pista.

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"Estoy muy contento, porque una cosa es ganar y otra es ganar y caerse en la vuelta de honor", expresó el excampeón del mundo en 2024, tras un blooper que promete ser uno de los mejores del año. Martín cortó una racha de 511 días sin triunfos en sábados desde Malasia 2024 tras una definición para el infarto con Francesco Pecco Bagnaia.

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Tras ganar la carrera Sprint, el español de 28 años intentó realizar un caballito (wheelie) para festejar, pero perdió el equilibrio, la moto se le dio vuelta y terminó cayendo al asfalto ante la atónita mirada de los fanáticos. Afortunadamente, resultó ileso y pudo subir al podio a retirar su medalla de oro.

"El mono está reventado, estoy muy agradecido de no haberme hecho nada. Me he caído en cuarta (marcha), muy rápido. Por suerte, yo creo que en la recta no he llegado a tocar ningún muro ni nada. Lo siento por mi equipo, pero hoy estarán contentos de trabajar", explicó en diálogo con la cadena DAZN.

La vida deportiva de Martín es pura resiliencia. Tras alcanzar la gloria en 2024 y hacer historia al convertirse en el primer piloto de un equipo independiente (satélite) en ganar el Campeonato Mundial de MotoGP en la era moderna, corriendo para el Prima Pramac Racing (Ducati), tuvo un 2025 para el olvido. Sufrió 19 fracturas en el año y solo pudo competir en 8 fines de semana de carrera sobre los 22 programados. La caída más grave ocurrió en Qatar, donde el madrileño fue internado en terapia intensiva durante una semana tras un accidente con la moto de Fabio Di Giannantonio.

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Mirá el resumen de la carrera sprint de Moto GP en Austin, Texas

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