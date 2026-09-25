25 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei vuelve de Nueva York sin la foto con Donald Trump y el desafío de controlar la interna

Apenas aterrice en el país, el Presidente debe atender los desafíos locales: una economía que se encuentra bajo tensión y con Patricia Bullrich calentando la tensión libertaria.

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El Presidente Javier Milei en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. 

El Presidente Javier Milei en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. 

YouTube Oficina del Presidente (captura de video)

El presidente Javier Milei visitó Estados Unidos por 19ª vez desde que inició su mandato y en esta ocasión no logró la tan aclamada foto mano a mano con Donald Trump. Después de su discurso ante la ONU, el regreso a la Argentina le propone más desafíos.

Javier Milei con Benjamin Netanyahu, en el marco de la 81° Asemblea General de las Naciones Unidas.
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Tras su gira por Estados Unidos y apenas un breve contacto con el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el Presidente debe enfocarse en un panorama local complejo, marcado por duros indicadores económicos. Según datos oficiales del INDEC, la pobreza escaló al 32,3% y la indigencia al 7,5% en el primer semestre de 2026, alcanzando a 15,4 millones de personas.

A esto se suma una caída interanual del 1,4% en la actividad económica durante julio, lo que golpea el discurso oficialista que busca proyectar que lo peor de la crisis quedó atrás. O mismo, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó que venían "los mejores 18 meses de la historia".

Javier Milei con Benjamin Netanyahu, en el marco de la 81&deg; Asemblea General de las Naciones Unidas.

Javier Milei con Benjamin Netanyahu, en el marco de la 81° Asemblea General de las Naciones Unidas.

Bajo la urgencia de mostrar músculo político de cara a la carrera en busca de la reelección de 2027, el Gobierno anunció el Corredor Andes-Atlántico, junto con Estados Unidos, un esquema de financiamiento de hasta u$s7.000 millones para infraestructura.

El sector libertario tiene la intención, con este anuncio, de mostrar más que nunca el alineamiento con Estados Unidos para que las acciones se conviertan en inversiones que lleven a la prosperidad del país, lógicamente, después de 2027 con seguridad.

Karina Milei, el bastión libertario que quedó en Buenos Aires

Mientras Donald Trump atendió la cuestión Malvinas en Nueva York tras sus encuentros con el primer ministro británico Andy Burnham, la hermana del Presidente quedó como reemplazo para encabezar las batallas legislativas de la semana.

Fue clave en las conversaciones con aliados, para destrabar las negociaciones por el Presupuesto 2027, del régimen de Zona Fría, para la reforma electoral y las PASO como parte de una discusión que ya tiene un ojo puesto en el año próximo.

Contener a Patricia Bullrich, el desafío puertas adentro de La Libertad Avanza

En el plano político interno, el Presidente enfrenta la creciente autonomía de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza. La senadora y jefa de bancada expresó abiertamente sus diferencias sobre el Presupuesto, la reforma electoral y medidas sociales, además de criticar la falta de diálogo de los negociadores del Gobierno.

Pese a los roces en la mesa política, Milei dio la orden explícita a su gabinete de no confrontar con ella para evitar fracturas en el espacio oficialista y exponer aún más la interna.

El cuidado hacia Bullrich responde al respaldo de la dirigente político, que según diversas encuestas tendría incluso mejor imagen que el propio mandatario. Y si bien dentro del oficialismo se especula con que podrían ofrecerle la vicepresidencia para competir en 2027, en el entorno de la senadora aseguran que no quiere “subordinarse” sino que busca consolidación y ambiciones a futuro.

París en el horizonte para más inversiones

El Gobierno alista ahora su próxima escala internacional en París, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para la "Argentina Week".

La delegación encabezada por el Presidente, Karina Milei y Diego Santilli contará con una masiva comitiva de gobernadores provinciales de diversos signos políticos para mostrar diversidad: Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Este despliegue entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre busca convertir el evento en una vidriera para atraer inversiones extranjeras y, simultáneamente, fortalecer el diálogo con las provincias en la negociación de las leyes clave que el oficialismo pretende aprobar en el Congreso.

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