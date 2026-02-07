7 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Es el nuevo Echeverri y recibió elogios del propio Diablito: pichón de crack

El juvenil se incorporó a las Infantiles del club y ya despertó ilusión con su apellido y las palabras del propio delantero argentino.

Por
El Diablito lo elogió en redes y mostró su entusiasmo por el nuevo paso.

El Diablito lo elogió en redes y mostró su entusiasmo por el nuevo paso.

River Plate

  • El sobrino de Claudio Echeverri se sumó a las divisiones infantiles de River.

  • Tiene 10 años y ya dio sus primeros pasos en el baby fútbol metropolitano.

  • El propio Diablito lo elogió públicamente en redes sociales.

  • En el club aseguran que no apurarán su proceso formativo.

El nuevo Echeverri que ilusiona en River es Jonathan Romero Echeverri, el sobrino del Diablito, quien con apenas 10 años se incorporó a las divisiones infantiles del club tras destacarse en el baby fútbol y comenzar su etapa formativa en el predio de Cantilo, donde ya recibió elogios públicos del propio futbolista, que celebró su llegada a la institución.

Al central se le fue la pierna contra Casemiro.
Te puede interesar:

Video: el tremendo planchazo del Cuti Romero que terminó en tarjeta roja

El chico llegó al predio de Cantilo para iniciar su etapa formativa con la banda roja, después de destacarse en el baby fútbol metropolitano. Su apellido y el vínculo familiar con el actual jugador del Girona generaron expectativa inmediata entre hinchas y formadores.

Aun así, dentro del club remarcan que su desarrollo seguirá los pasos habituales de cualquier juvenil y sin presiones extra. La intención es acompañar su crecimiento deportivo y personal en un entorno formativo, sin cargarlo con comparaciones anticipadas.

Sobrino Echeverri
Jonathan Romero Echeverri comenzó su etapa en las infantiles del club.

Jonathan Romero Echeverri comenzó su etapa en las infantiles del club.

El paso del Diablito Echeverri en River

Claudio Echeverri surgió de las inferiores de River y rápidamente se transformó en una de las grandes apariciones del fútbol argentino. Su talento, desequilibrio y personalidad lo llevaron a debutar en Primera y a consolidarse como una de las joyas del club.

El mediapunta chaqueño fue una de las figuras del seleccionado juvenil Sub 17 y su rendimiento lo proyectó al fútbol europeo a una edad temprana: fue transferido al Manchester City de Inglaterra y luego cedido al Girona de España, un salto importante en su carrera profesional.

Echeverri
En River buscan acompañar su crecimiento sin presiones ni comparaciones tempranas.

En River buscan acompañar su crecimiento sin presiones ni comparaciones tempranas.

Su vínculo con River dejó una huella en los hinchas, que lo identificaron como uno de los talentos más prometedores de su generación. Ahora, con la llegada de su sobrino a las infantiles, el apellido vuelve a instalarse en el predio del club y alimenta una nueva ilusión a largo plazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Facundo Colidio será uno de los delanteros de River. 

River y Tigre se enfrentan en el Monumental en busca de llegar a la punta

Julián Álvarez acumula millones de seguidores en sus redes sociales. 

Julián Álvarez se suma al Quiet Luxury: su look minimalista en tonos tierras que son tendencia en el mundo

Zeballos atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Boca.

El monto millonario que pide Boca por Changuito Zeballos: es una fortuna

La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Hoy está alejado del fútbol y enfocado en sus negocios en África y Europa.
play

Qué fue de la vida de Alphonse Tchami: fue el único africano en hacer un gol en un Superclásico

Vinícius Jr apareció junto a Kim Kardashian en un evento y sumó un look extragavante. 

El look de Vinícius junto a Kim Kardashian: estilo Street y unas zapatillas espectaculares que destacan

Rating Cero

¿Mauro Icardi fue infiel?

Vincularon a Mauro Icardi con una modelo argentina

¿Quién se va de Otro día más?

Una reconocida figura renunció al programa de Mario Pergolini en El Trece: "Se enojó"

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 

Más detalles: cómo estarán los X-Men en el nuevo universo de Marvel con Avengers Doomsday

La transformación del cantante de 34 años sorprendió a su público. 

Esta es la rutina de solo 4 bloques que Ed Sheeran aplicó para bajar de peso: todos los ejercicios

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible
play

Esta película de misterio y romance llegó a Netflix y es un clásico imperdible: de cuál se trata

últimas noticias

Se desplegó un amplio operativo con el fin de combatir las llamas.

Incendios en Chubut: desplegaron el mayor operativo aéreo en la zona de Parque Los Alerces

Hace 5 minutos
Nicole Begué, la más joven de la delegación argentina.

Juegos Olímpicos de Invierno: Nicole Begué nació en EEUU, pero su corazón eligió competir por Argentina

Hace 51 minutos
Al central se le fue la pierna contra Casemiro.

Video: el tremendo planchazo del Cuti Romero que terminó en tarjeta roja

Hace 1 hora
AmCham destaco la firma del acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. 

La Cámara de Empresas de EEUU destacó el acuerdo comercial firmado con Argentina

Hace 1 hora
María, la esposa de Nahuel Gallo habló con C5N sobre la posible liberación del gendarme argentino. 

La esperanza de la esposa de Nahuel Gallo: "Van a traerlo pronto a casa"

Hace 1 hora