La Cámara de Empresas de EEUU destacó el acuerdo comercial firmado con Argentina

Desde AmCham emitieron un comunicado donde señalan que el entendimiento entre ambos países "establece un marco integral para profundizar la relación económica bilateral", con el objetivo de "reducir barreras regulatorias, fomentar la inversión y fortalecer la cooperación estratégica bajo estándares internacionales".

Por
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó en las últimas horas el acuerdo comercial firmado entre ambos países, que apunta a fortalecer las inversiones y los vínculos con las diversas áreas de la economía. "Es una oportunidad estratégica", señalaron en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

En el mismo destacaron que el entendimiento entre ambos países "establece un marco integral para profundizar la relación económica bilateral", con el objetivo de "reducir barreras regulatorias, fomentar la inversión y fortalecer la cooperación estratégica bajo estándares internacionales".

"El acuerdo establece condiciones que alinea el entramado normativo argentino con estándares regulatorios internacionales, particularmente en materia de comercio, inversiones, propiedad intelectual, comercio digital, seguridad económica y facilitación aduanera", describieron en el escrito titulado "una oportunidad estratégica para el desarrollo, la inversión y la competitividad".

En este sentido, agregaron, "constituye una señal clara de previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica, condiciones indispensables para atraer inversiones sostenibles y promover el crecimiento productivo en todo el país".

En relación al apartado del acuerdo que refiere a la reducción de barreras no arancelarias, la digitalización de procesos, la aceptación de normas y aprobaciones internacionales y la simplificación de procedimientos internos, AmCham dejó claro que dichas medidas "sin duda contribuyen a disminuir costos operativos, mejorar la competitividad y facilitar la operatoria de empresas, pymes y emprendedores".

En este contexto, concluyeron, "resulta clave que el Congreso de la Nación acompañe su tratamiento, permitiendo avanzar en la implementación de las medidas necesarias para que estos beneficios se materialicen de manera efectiva y sostenible".

