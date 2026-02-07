7 de febrero de 2026 Inicio
Juegos Olímpicos de Invierno: Nicole Begué nació en Estados Unidos, pero su corazón eligió competir por Argentina

La esquiadora es la más pequeña de la delegación argentina que competirá en Milano-Cortina 2026. Cómo decidió dejar de representar al equipo estadounidense.

Micaela Piserchia
Micaela Piserchia
Nicole Begué, la más joven de la delegación argentina.

Nicole Begué es uno de los ocho nombres argentinos que estará presente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milano-Cortina. Y si bien hoy figura como participante de la delegación nacional, hace apenas dos años aparecía en la lista de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Juventud de Invierno que se disputaron en Gangwon 2024.

La joven de 19 años nació en Estados Unidos, es hija de una madre venezolana y de Gastón Begué, un nombre por de más conocido en Ushuaia. Además de haber participado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville 1992 y Lillehammer 1994, su padre, Juan Carlos Begué, fue el fundador del centro de esquí del Cerro Castor, uno de los más emblemáticos del país.

Es por eso que la nieve no le es ajena en lo absoluto a Nicole: "Me encanta el deporte, desde muy chica practicaba, aunque en ese entonces estaba muy metida en patín. Viví en la montaña toda la vida, con una familia de gran tradición en la nieve".

Pero cuando fue creciendo su amor por los deportes debía tomar un solo camino. "Llegó una edad, hasta los 10 o 12 años, que hacía los dos. Después empecé a hacer doble temporada… pero finalmente fui dejando patín porque no tenía más tiempo y porque me di cuenta que el esquí siempre fue al que yo más le quería echar ganas", contó en diálogo con C5N.

Sobre su camino hacia Milano-Cortina, Nicole explicó que participó de distintas competencias clasificatorias y de otras tantas que la ayudaron a tomar rodaje internacional, clave para ganar experiencia en la nieve: "Competí en Estados Unidos, la Southamerican Cup en Chile y varias carreras FIS (Federación Internacional de Ski)".

Pero para ese entonces, ella ya representaba a Argentina porque había tramitado el cambio de nacionalidad. "Fue lo que más quería. Fue un cambio significativo porque tenía muy claro que deseaba correr para Argentina. De hecho me motivó más el poder representar al país con el que me siento identificada. Nací en Estados Unidos, pero el corazón es de Argentina", reconoció.

En ese momento se dio cuenta que pertenecía al equipo argentino con algo muy pequeño: gracias a su afinidad con las esquiadoras nacionales. "Me la pasé con ellas todos los Juegos, me sentía más cómoda con las chicas de la delegación argentina".

Gracias a su lado materno puede entrenar en Estados Unidos y, "como decimos los esquiadores, no vivimos en solo lugar", así que reparte su tiempo entre las montañas europeas, las estadounidenses y también las argentinas, donde tiene a toda su familia paterna. La familia que se encargó de que Nicole no perdiera sus raíces: "Siempre estuve conectada al país, no había años en donde no pisara Argentina".

Las expectativas de Nicole Begué para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

"Tengo ganas de esa experiencia, ver a las más grosas, ver cómo entrenan, el pre, entrada en calor… todos los detalles que me puedo llevar yo. Me queda tanto por delante… tengo los mundiales junior", analizó la joven consciente de las metas para estos Juegos, en los que tendrá su nombre junto a la bandera argentina.

"Los objetivos son más que nada aprender, disfrutar la experiencia, dar lo mejor de mí y poder demostrar mi esquí", comentó.

Nicole hará su debut olímpico el 8 de febrero a las 7.30, cuando largue con las primeras competencias. ¿Nervios? "Ahora ya no, una vez que esté en el portillón será otra cosa. Se trata de pura cabeza, confiar en hacer lo que sé hacer, que es lo de todos los días. Eso me mantiene más tranquila", concluyó.

