Vincularon a Mauro Icardi con una modelo argentina La panelista Natalie Weber reveló toda la verdad sobre el supuesto romance secreto del futbolista con una conductora.







¿Mauro Icardi fue infiel?

Un nuevo escándalo rodea a la familia de Mauro Icardi y tiene que ver con un supuesto romance con Sabrina Rojas. Fue la periodista Natalie Weber quien contó todos los detalles, pero le tiró las culpas al jugador de fútbol en lugar de a la modelo.

Pero antes de que esto suceda, la China Suárez lo había anticipado en la entrevista con Moria Casán: “Nos pasó en Tequila, en el boliche donde íbamos mucho cuando estábamos en Argentina”. “Dos o tres que estaban siempre ahí, yo estaba con Mauro, y empezaba el perreo, la mirada; venía un amigo y le decía, ‘che, dice tal, que se quiere ir con vos después de acá’. Mauro venía y me decía”, contó.

La misma Sabrina Rojas contó: “Estaba en un boliche y lo vi todo el tiempo raro. La manada te va llevando y yo quedé al lado suyo. A la China no la vi. Él era mirón. Me miró”.