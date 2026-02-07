Vincularon a Mauro Icardi con una modelo argentina

Un nuevo escándalo rodea a la familia de Mauro Icardi y tiene que ver con un supuesto romance con Sabrina Rojas. Fue la periodista Natalie Weber quien contó todos los detalles, pero le tiró las culpas al jugador de fútbol en lugar de a la modelo.
La panelista Natalie Weber reveló toda la verdad sobre el supuesto romance secreto del futbolista con una conductora.
Un nuevo escándalo rodea a la familia de Mauro Icardi y tiene que ver con un supuesto romance con Sabrina Rojas. Fue la periodista Natalie Weber quien contó todos los detalles, pero le tiró las culpas al jugador de fútbol en lugar de a la modelo.
Pero antes de que esto suceda, la China Suárez lo había anticipado en la entrevista con Moria Casán: “Nos pasó en Tequila, en el boliche donde íbamos mucho cuando estábamos en Argentina”. “Dos o tres que estaban siempre ahí, yo estaba con Mauro, y empezaba el perreo, la mirada; venía un amigo y le decía, ‘che, dice tal, que se quiere ir con vos después de acá’. Mauro venía y me decía”, contó.
La misma Sabrina Rojas contó: “Estaba en un boliche y lo vi todo el tiempo raro. La manada te va llevando y yo quedé al lado suyo. A la China no la vi. Él era mirón. Me miró”.
En medio de todo eso, Paula Varela contó que ”aquella mujer que nombra la China Suárez que dicen que le bailoteaba a Mauro Icardi en Tequila es Sabrina Rojas”. Mientras que, Natalie Weber contó: “No es cierto, te lo puedo desmentir ahora. Yo sé lo de esa noche y te puedo decir que Sabrina no fue. Sabrina no le baila a los chongos. No sé quién es pero sé que Sabri no fue. De hecho no lo tuvo al lado”.