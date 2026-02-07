Tottenham visitó Old Trafford por la Premier League y, además de volverse a casa sin puntos por la derrota 2-0, el central de la Selección se fue expulsado tras la patada a Casemiro. Hasta cuándo podría quedarse sin jugar.

El 2026 arrancó de manera muy difícil para Cristian “Cuti” Romero. En el duelo entre Tottenham y Manchester United , uno de los más atractivos de la jornada de Premier League , El zaguero fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo tras una dura infracción sobre Casemiro , que condicionó por completo el desarrollo del partido para los Spurs.

El encuentro había comenzado con buen ritmo, propio de dos equipos que buscan volver a meterse en la pelea por los puestos de arriba en una Premier siempre exigente.

En una salida comprometida, el argentino perdió el control de la pelota y, en su intento por recuperarla, impactó con la suela del botín directamente sobre el tobillo del mediocampista brasileño.

La acción fue clara y el árbitro no dudó: tarjeta roja directa. Romero apenas esbozó un reclamo, consciente de la gravedad de la falta y del error cometido en una jugada evitable.

El golpe anímico fue inmediato. Apenas ocho minutos después , el Manchester United aprovechó la superioridad numérica y se puso arriba para terminar sellando una buena victoria por 2-0.

¡¡EXPULSADO CUTI ROMERO EN OLD TRAFFORD!! El defensor argentino vio la roja ante Manchester United por este planchazo en el tobillo de Casemiro. Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RtQ6djwFvk

Por la gravedad del pisotón, en Inglaterra ya se especula con una sanción de entre tres y cuatro fechas, lo que podría marginarlo de varios partidos clave del calendario. De confirmarse la pena máxima, Romero recién volvería a estar disponible en marzo, en un tramo decisivo tanto para la Premier como para también la Selección de cara al Mundial.

El delicado momento del Cuti Romero en Tottenham

Más allá del episodio puntual, la expulsión se da en un momento delicado para Romero. El defensor, campeón del mundo y pieza clave tanto en la Selección argentina como en el Tottenham, había manifestado en las últimas semanas su malestar por la falta de refuerzos y por un proyecto deportivo que, según su entorno, no termina de convencerlo. Su futuro en Londres, hoy, aparece rodeado de incertidumbre.

En cuanto a los números, la roja ante el United representa la segunda expulsión directa de Romero en 161 partidos oficiales con la camiseta del Tottenham, Desde su llegada a los Spurs, el cordobés se consolidó como uno de los centrales más destacados de la Premier League, con altos registros en quites, duelos ganados y precisión en salida, aunque su estilo agresivo suele llevarlo al límite.