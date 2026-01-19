19 de enero de 2026 Inicio
Es argentino, no paró de hacer goles en Brasil y ahora cambió de equipo: jugará la Libertadores

El delantero afrontará una etapa muy importante fuera de Brasil. Sus cifras respaldan la expectativa por su impacto internacional.

En Vasco da Gama cerró su etapa con 60 goles en 140 partidos.

Vasco da Gama
  • El delantero argentino cerró su salida de Brasil tras una temporada con alta eficacia frente al arco.
  • A los 37 años, acordó un nuevo desafío en un club con presencia internacional.
  • El traspaso lo llevará a disputar una de las competencias más importantes del continente.
  • Sus registros goleadores explican el interés y el impacto de su llegada en la región.

Pablo Vegetti vuelve a ser noticia en el fútbol sudamericano luego de confirmar un cambio de equipo que lo mantendrá en la elite continental. Luego de un ciclo destacado en Brasil, donde se convirtió en el máximo goleador de 2025, el atacante argentino definió su próximo destino con el objetivo de sostener su vigencia.

Tras brillar en el clásico ante Metz, dos gigantes europeos buscan al Colo Barco

Después de una etapa intensa en Vasco da Gama, marcada por una producción ofensiva constante, el delantero decidió abrir una nueva etapa en su carrera. Pese a haber perdido protagonismo en algunos tramos, sus cifras finales lo colocaron entre los nombres más determinantes del campeonato brasileño.

Con experiencia, presencia en el área y una carrera construida a base de goles, Vegetti se inclinó por sumarse a Cerro Porteño, con aspiraciones fuertes en el plano regional. El acuerdo alcanzado con el club paraguayo contempla un vínculo por tres temporadas y un rol central dentro del plantel. La decisión también responde al deseo de competir al más alto nivel internacional. Su nuevo equipo afrontará la Copa Libertadores.

Pablo Vegetti

Los números de Vegetti en su carrera

A lo largo de 460 partidos oficiales disputados en distintos clubes y países, Pablo Vegetti acumula 191 goles. En sus inicios, mostró una notable efectividad en Villa San Carlos, donde tuvo una de sus primeras explosiones goleadoras. Luego sumó experiencias en Chile y en el ascenso argentino, con pasos que fueron consolidando su perfil de nueve de área.

Vegetti

El punto de mayor continuidad llegó en Belgrano, club en el que metió 63 goles en 123 partidos. Ese rendimiento fue clave para dar el salto al fútbol brasileño, donde sostuvo su eficacia incluso en un contexto más exigente. En Vasco da Gama cerró su etapa con 60 goles en 140 partidos, ubicándose como uno de los máximos artilleros del club en el siglo XXI. Ese recorrido explica por qué, a los 37 años, sigue siendo una apuesta fuerte para equipos que buscan goles.

