El experimentado delantero que vuelve al fútbol argentino: jugó en un grande y no es Gaich

Después de tres temporadas en el exterior, el goleador de 34 años regresó al país para jugar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Firmó contrato por un año, pero podría extenderlo.

Por
El delantero viene de brillar en el fútbol chileno.

  • Leandro Fernández acaba de ser presentado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.
  • Firmó contrato por un año, aunque podría extenderlo por otra temporada más.
  • Enfrentará el triple desafío del Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.
  • Llega libre desde la U de Chile, donde jugó 100 partidos y anotó 33 goles.

El Torneo Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina: el puntapié inicial será el jueves 22 de enero y todos los equipos buscan cerrar refuerzos para arrancar de la mejor manera. Además de Adolfo Gaich, flamante incorporación de Estudiantes de La Plata, otro experimentado delantero vuelve al fútbol argentino.

Se trata de Leandro Fernández, quien acaba de ser anunciado como refuerzo de Argentinos Juniors y firmó contrato por un año, con posibilidad de extenderlo otro más. El atacante de 34 años y pasado en Independiente llegó en condición de libre desde Universidad de Chile, donde jugó las últimas tres temporadas y convirtió 33 goles en 100 partidos.

De esta manera, el Bicho suma otro futbolista de experiencia tras el arribo de Enzo Pérez. El objetivo es reforzar el ataque y contar con alternativas de recambio para un semestre que se perfila exigente, ya que al torneo local y la Copa Argentina se añadirá el desafío de la Copa Libertadores.

Leandro Fernández

Los números de Leandro Fernández en el fútbol argentino

Leandro Fernández empezó su carrera en las inferiores de Colón, en su Santa Fe natal, pero debutó en Primera en 2010 con la camiseta de Defensa y Justicia. Su debut llamó la atención: marcó 8 goles en 46 partidos y demostró su habilidad para convertir con ambas piernas.

A principios de 2012 se fue a Xolos de Tijuana, pero no logró adaptarse y solo estuvo unos meses en México. Después de breves pasos por Ferro Carril Oeste y Comunicaciones de Guatemala, llegó a Godoy Cruz a mediados de 2014 y pudo volver a rendir, con 20 goles en 44 partidos.

Allí vino su primera etapa en Independiente, que se extendió entre enero de 2016 y julio de 2020: fueron 18 goles en 60 partidos. En 2019 fue cedido a Vélez; luego pasó por Inter de Porto Alegre y Nacional de Uruguay. En 2022 tuvo un nuevo ciclo en el Rojo, con 12 goles en 36 partidos, antes de emigrar a Chile.

