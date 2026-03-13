13 de marzo de 2026 Inicio
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A qué hora corre Franco Colapinto la carrera sprint del Gran Premio de China

El argentino terminó 16° la clasificación tras el primer y único entrenamiento libre. Tras una jornada accidentada, intentará adelantar posiciones.

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Franco Colapinto va por la carrera sprint.

Franco Colapinto va por la carrera sprint.

Franco Colapinto intentará trepar posiciones después de haber finalizado 16° en la clasificación de la carrera sprint en el marco del Gran Premio de China de la Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el circuito internacional de Shanghái.

Franco Colapinto largará en la 16° posición.
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Colapinto largará 16° la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1

El piloto de la escudería francesa logró completar la sesión clasificatoria, pero su rendimiento estuvo condicionado por distintos inconvenientes en pista. Durante el primer minuto de tanda, protagonizó un trompo que lo obligó a perder tiempo y, además, en uno de sus intentos el auto sufrió una detención momentánea por problemas en el motor, lo que complicó su preparación para las vueltas rápidas.

El momento fue de tensión: cuando estaba llegando al pit lane, apenas unos metros detrás el vehículo se detuvo completamente. El equipo salió corriendo detrás de él, pero finalmente volvió a arrancar.

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A pesar de esos contratiempos, Colapinto logró registrar un mejor tiempo de 1:34.327, marca que no le alcanzó para avanzar a la fase final de la clasificación sprint. Sí llegó a Q2, pero como terminó último, quedó en el 16° lugar.

El compañero del argentino en Alpine, Pierre Gasly, sí logró avanzar a la SQ3 y largará 7° desde la zona media del pelotón, lo que dejó en evidencia la diferencia de rendimiento dentro del equipo durante esta clasificación. Tras la carrera, el argentino quedó algo decepcionado: "Estoy un poco un poco perdido con la qualy porque quedé 6:036 minutos y 3 segundos muy lejos de Pierre, que es un poco la referencia que tengo".

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La pole position para la carrera corta quedó en manos del británico George Russell, quien dominó la sesión con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team al marcar 1:31.520 en la SQ3. El segundo lugar fue para su compañero Andrea Kimi Antonelli, completando el 1-2 de la escudería alemana.

Más atrás en la parrilla se ubicaron Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, en una sesión marcada por el dominio de Mercedes en el arranque del fin de semana.

Gran Premio de China: hora y cómo ver la sprint

  • Carrera sprint: 00:00
  • Clasificación a la carrera del domingo: 4

Domingo 15

  • Carrera: 4
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