Djokovic perdía ante Musetti, pero pasó a semifinales del Australian Open 2026: por qué le dieron el partido ganado El serbio estaba abajo en el marcador ante el italiano Lorenzo Musetti en los cuartos de final del primer Grand Slam del año, pero se metió entre los cuatro mejores. Su próximo rival será el número uno del mundo, Jannik Sinner. El otro finalista saldrá del duelo entre Alcaraz y Zverev. Por + Seguir en







Djokovic avanzó a semis. Redes sociales

El serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales del Australian Open 2026 a pesar de que en el marcador estaba dos sets abajo frente a Lorenzo Musetti. El motivo tuvo que ver con el retiro por lesión del italiano, quien acusó un dolor en su pierna derecha y se hará estudios para evaluar la gravedad.

La acción masculina en la Rod Laver Arena fue nocturna, a pesar de siempre mezclar entre un partido femenino y otro masculino. La organización determinó que ambos partidos de hombres irían de noche y eso generó polémica.

Sin embargo, todo quedó olvidado cuando saltaron a la cancha. El dominio de Musetti sobre el serbio fue realmente notorio. De hecho, quedó reflejado en el marcador porque iba 6-4, 6-3 y 1-3 cuando las molestias aparecieron. Se hizo atender por el fisioterapeuta y determinó su retiro.

“Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí jugando porque estaba jugando realmente bien. El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer”, indicó Musetti y explicó que considera que se trata de un desgarro.

Pero, Djokovic admitió que gracias a eso pudo pasar, ya que no se veía revirtiendo el resultado: “Hoy él se merecía ganar, sin dudas. Merecí perder. Me veía camino a casa. Sinceramente, la primera vez que me pareció verle con limitaciones fue al inicio del tercer set, pero he hablado con miembros de su equipo y me aseguran que se hizo la lesión en el segundo parcial. No me pareció que afectara nada a su tenis, así que supongo que sería algo que fue empeorando”.

Nole enfrentará a Jannik Sinner, quien derrotó sin problemas a Ben Shelton en tres sets. El historial favorece al italiano, quien ganó 6 de los 10 duelos. Por otro lado, Carlos Alcaraz enfrentará a Alexander Zverev en la otra llave.