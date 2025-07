En el nombre del padre: Ely Martínez heredó la pasión por Chacarita y la fotografía

"Antes de cumplir el año, mi papá me llevaba a la cancha de Chacarita. Mi familia paterna es toda hincha del club, todos viven enfrente de la cancha. Mi papá fue criado adentro y se convirtió en el fotógrafo del club. A raíz de su partida en 2011, me quedé con la herencia de la fotografía del club", relata la mujer de 51 años, acerca de su historia familiar a C5N.

Foto Chacarita tribuna Una postal de la tribuna del Tricolor: los hinchas alientan todo el tiempo al equipo. Lucila Viera

Más de una vez quisiéramos estar en la tribuna porque no podemos gritar el gol, agarrarnos la cabeza o gritarle al árbitro Más de una vez quisiéramos estar en la tribuna porque no podemos gritar el gol, agarrarnos la cabeza o gritarle al árbitro

Quique era una institución dentro del club. Además de tomar imágenes, también fue el editor de la revista El Funebrero: "Ir a la cancha con mi papá era ir muy temprano. Se encargaba de contar la historia de todos, desde la persona que cortaba el pasto hasta el utilero. Si bien nos referimos mayormente a los 11 jugadores, la realidad es que sabemos que el club se compone de otra cosa".

Quique Martínez, fotógrafo de Chaca "Quique" Martínez y sus dos pasiones: la fotografía y Chacarita.

El 16 de julio de 2011 falleció el papá y para ella fue un antes y un después: "Pasaron 14 años y todavía no encuentro una persona que me haya dicho algo malo de él. El 99% lo quería, algo bien hizo". Además, entendió que debía asumir el legado: "Yo no quería hacer fotos con mi papá porque disfrutaba mucho la tribuna, especialmente cuando tenía tablones. Pero tras el fallecimiento de él, los que estaban a cargo del club me dijeron si quería continuar, yo me dedicaba a sociales".

Cuando gritan todos, a veces sin querer te sale la canción. Nosotros estamos re limitados en el campo de juego, pero igual me emociono y se me pone la piel de pollo Cuando gritan todos, a veces sin querer te sale la canción. Nosotros estamos re limitados en el campo de juego, pero igual me emociono y se me pone la piel de pollo

Las palabras de Ely Martínez resumen el significado del rol familiar con la fotografía en Chacarita: "Tuve la suerte de ser la hija de Quique y tener una foto en cada cancha. Si no hubiera sido su hija, a mí me gustaría que Quique me hubiese sacado una foto en la cancha. Entonces, a los hinchas de Chacarita trato de dejarles eso, que tengan un recuerdo en la cancha".

La "terraza loca", un lugar para el hincha de Chacarita

Foto Chacarita Los fanáticos del Tricolor despliegan un gran color en cada partido. Lucila Viera

"Mis tíos, mi abuela, mi papá. Todos vivían a 20 metros de la cancha", expresó con orgullo Ely sobre la cercanía de la vivienda familiar. Imposible no sentir a Chacarita como su casa, inevitable no hacerse fanático del club.

A fines de 2005, comenzó la reestructuración del estadio y se quitaron los viejos tablones de madera para darle lugar a las tribunas de cemento. La casa está ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre, donde se encuentra en obra una nueva platea. Por ello, hasta hace poco tiempo se podía observar claramente lo que sucedía en los encuentros del Funebrero.

Durante el aislamiento del Covid-19, cuando existía la restricción para que los hinchas puedan concurrir a las canchas, muchos simpatizantes se acercaron a la casa de los Martínez para subir a la terraza y ver los partidos. Así lo relató Ely: "Cuando hubo pandemia mucha gente se desesperaba por ir a esa terraza, que la llamamos 'la terraza loca'".

Producción y realización: Maini Golomb, Dan Caracuel, Lucila Viera y Camila Alonso Suarez.