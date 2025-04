La historia de Edith Pecorelli, la hincha que salvó a Temperley de la quiebra

Fue la primera presidenta de un club de fútbol elegida por sus socios. Junto a otras cuatro familias, puso su casa en garantía para recuperar al club. Llega "No se vende", el nuevo contenido original de C5N.

En agosto de 1989, el juez José María Durañona, que tenía a cargo la convocatoria de acreedores en la que se encontraba el club, decretó la quiebra del Celeste. Inmediatamente después se estableció el cese de actividades, la desafiliación de la Asociación del Fútbol Argentino, el cierre de la institución y también los pedidos de remate.

Dos años después, en 1991, el club volvió a abrir sus puertas y recién en julio de 1993 volvió a disputarse un partido oficial del primer equipo, en el torneo de Primera división "C". "Lo logramos recién al segundo año, quedaban solamente las garantías. Debe ser la primera vez que cinco familias pusimos nuestra casa en garantía. Garantizábamos que el fútbol no iba a dar pérdida, no teníamos la menor duda", contó Edith en C5N.

Luego detalló cómo comenzó todo: "Como era abogada, me comentaron de la cuestión y me preguntaron qué se podía hacer. Les dije 'pagar' y me comentaron que era imposible". Junto a Enrique Zunini, otro hincha del club, encabezaron esta difícil cruzada devenida en historia de amor.

"Yo fui orgullosa a hacerlo ante la Justicia, éramos todos locos, pero no todos como nosotros. Yo le agradezco a las familias Ahuali, Colas, Romano y Allende, porque confiaron en lo que les decíamos y las explicaciones que les dábamos. Aún con los riesgos que todo ello contemplaba", contó.

Todos ellos comenzaron con la larga batalla que culminó el 11 de mayo de 2001, día en el que finalmente se levantó la quiebra del club.

En el año 2023, Pecorelli, elegida por sus pares, fue distinguida por la Asociación del Fútbol Argentino por su trascendencia en el deporte y, sobre todo, por su gigante gesto. El reconocimiento lo impulsó el Departamento de Vitalicios del Club Atlético Temperley a la Comisión Interclubes Vitalicios afiliados a AFA (CIVIT).

No se vende: el club, más allá de todo

Para un hincha de fútbol, no hay nada más importante que los colores. El club, la camiseta, la cancha, son los elementos vitales que alientan la pasión. No se vende, el nuevo ciclo de C5N, es un homenaje a todos aquellos hinchas que mantienen vivo el sentimiento más noble del fútbol.

Desde el momento en que un chico se pone la camiseta, desde que pisa por primera vez las tribunas, el fútbol deja de ser solo un deporte y se convierte en una forma de vida, una comunidad donde se comparten sueños, alegrías y, también, decepciones. La lealtad es inquebrantable y la pasión también se extiende más allá del campo de juego.

Las reuniones con amigos para ver el partido, el sacrificio que lleva incluso a aportar dinero a la institución, la emoción de seguir al equipo, partido a partido, a lo largo del campeonato, convierte cada encuentro en una ceremonia inigualable.

Ser hincha es, en definitiva, ser parte de una pasión. Y la pasión, como el hincha, como el club, no se vende.