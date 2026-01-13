Aprobó el examen: Independiente venció a Everton de Chile por 5-3 en su segundo amistoso de verano El Rojo superó en Montevideo, en su segunda presentación en el torneo de verano uruguayo, al equipo chileno con goles de Mazzantti, Cabral, Ávalos, Millán y Pussetto. Finalmente, debutó su flamante refuerzo, Ignacio Malcorra. Por + Seguir en







Walter Mazzantti metió el primer gol del partido para Independiente. @SerieRdeLP

Independiente venció por 5-3 a Everton de Chile, en el estadio Parque Viera en Montevideo, Uruguay, en el segundo amistoso del torneo de verano Serie Río de la Plata 2026. El Rojo, que arrancó con la mayoría de titulares el encuentro, fue pura efectividad, aunque sufrió en defensa, y venció al equipo chileno con goles de Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos, Lautaro Millán y Nacho Pussetto. El próximo partido será el próximo viernes frente a Wanderers de Montevideo, a las 21, en el cierre del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2011255571786473939&partner=&hide_thread=false ¡GOLEÓ #INDEPENDIENTE ANTE EVERTON DE CHILE EN URUGUAY!#TodoRojo pic.twitter.com/U7yQTbLAv4 — C. A. Independiente (@Independiente) January 14, 2026 El equipo de Gustavo Quinteros se presentó en Uruguay por la noche, tras haber disputado un amistoso a la mañana frente a Peñarol (2-1, goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra) en el estadio Campeón del Siglo, a puertas cerradas. A pesar del desgaste físico, el Rojo dejó una buena sensación luego de la victoria frente a Everton.

El conjunto chileno, un buen equipo que se plantó ante el poderío argentino, abrió el marcador con un tanto de Alan Medina. Enseguida, el Rojo reaccionó y dio vuelta el encuentro con goles de Walter Mazzantti y Luciano Cabral (golazo). Sobre el final de la primera parte, Julián Alfaro empató el partido tras 45 minutos frenéticos.

indpendiente everton Kevin Lomónaco, titular en Independiente. En el complemento, se produjo el ingreso del flamante refuerzo del club de Avellaneda: Ignacio Malcorra. El volante de 38 años, que llegó libre de Rosario Central, le cambió la cara a Independiente y de sus pies salió lo mejor del Rojo. Con dos asistencias del, primero a Ávalos y luego a Millán, llegaron los goles del equipo de Quinteros.

A falta de 10 minutos, Kevin Lomónaco cometió una infracción dentro de su área y el árbitro sancionó penal: Brian Chaco Martínez, cumplió con la ley del ex y metió el descuento. Sobre el final, Ignacio Pussetto, de cabeza, clavó el quinto, el último del partido.

De esta manera, la pretemporada del equipo de Gustavo Quinteros terminará con el último amistoso a disputarse el próximo viernes, a las 21, frente a Montevideo Wanderers, en el estadio Parque Viera de Montevideo en un encuentro televisado por ESPN y Disney+. independiente everton El festejo de Independiente, tras el gol de Walter Mazzantti. Mirá el resumen de la victoria de Independiente sobre Everton en Uruguay Embed